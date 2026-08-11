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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

12 ملعبًا جاهزًا لاستضافة مباريات دوري ORA

الدوري
الدوري
حسام الحارتي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جاهزية 12 ملعبًا لاستضافة مباريات بطولة دوري ORA خلال الموسم الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات المسابقة.

وتأتي جاهزية الملاعب ضمن الترتيبات النهائية التي تجريها رابطة الأندية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إقامة مباريات الدوري في أفضل الظروف، وتوفير الملاعب المناسبة للأندية المشاركة.

وتستعد الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد وسط حالة من الترقب، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة دوري ORA، حيث تسعى جميع الفرق إلى تحقيق أفضل بداية ممكنة والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وجاءت الملاعب كالتالي:-


 

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