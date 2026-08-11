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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: محبطون من أسلوب إيران التفاوضي

ترامب
ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة محبطة من أسلوب إيران التفاوضي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" الحرب على إيران كانت ضرورية لمنعها من امتلاك سلاح نووي".


وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن أكبر تغيير رأيته خلال الـ25 عاماً الماضية.


أضاف  ترامب:" أود أن أكون الرئيس المقبل لأننا نبني آلاف المصانع التي ستُفتح خلال عام ونصف.. وأياً كان الرئيس المقبل للولايات المتحدة فإنه سينسب الفضل لنفسه".

واتهم ترامب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والذي يعد من أبرز السياسيين اليهود في تاريخ أمريكا بالتخلي عن دعم تل أبيب، معتبرًا أن شومر تخلى عن مواقفه السابقة المؤيدة لإسرائيل، قائلًا “لقد أصبح فلسطينياً”.

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