استعدادا لتصفيات المونديال.. منتخب مصر لكرة السلة يواجه تونس وديًا

يواجه منتخب مصر الأول لكرة السلة رجال، نظيره تونس اليوم الثلاثاء، وديًا، خلال معسكر الإعداد الخارجي والمقام في تركيا ويستمر حتى 22 أغسطس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في معسكر تركيا ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2027.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وتونس الودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم بعثة منتخب مصر في تركيا 15 لاعبًا وهم، عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، أنس أسامة، أحمد عادل، محمد طه، مالك أبو الفتوح، خالد عبد الناصر، علي عمر، آدم موسى، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، حمد فتحي، باتريك جاردنر، ومهاب ياسر.

كما تضم البعثة الجهاز الفني والإداري والطبي:أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش ورامي جنيدي مدربين، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، أحمد فايق مدرب أحمال، وعلي موسى مسؤول الاستشفاء.

ويرأس الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بعثة المنتخب الوطني في تركيا.