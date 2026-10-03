لعشاق الأداء الخارق.. الكشف عن مواصفات هاتف Magic 7 Pro المرتقب

أزاحت التقارير التقنية الستار أخيرًا عن المواصفات الشاملة لهاتف Magic 7 Pro الجديد، والذي يأتي ليقلب موازين سوق الهواتف الذكية، بفضل إمكانياته الجبارة التي تجمع بين السرعة الفائقة والتصوير الاحترافي.

أداء صاروخي لا يعرف البطء

يعتمد هاتف Magic 7 Pro على معالج "سناب دراجون 8 إيليت" (Snapdragon 8 Elite) الأحدث والأقوى في عالم الهواتف.

وببساطة شديدة، هذا المعالج يضمن لك تشغيل أثقل الألعاب و التطبيقات معًا بسلاسة تامة وبدون أي تعليق أو "تهنيج".

ويعمل الهاتف بواجهة مستخدم حديثة مبنية على نظام التشغيل "أندرويد 15"، مدعومًا بذاكرة عشوائية (رام) تصل إلى 16 جيجابايت، ومساحة تخزين ضخمة تبلغ 1 تيرابايت، ليكون بمثابة كمبيوتر متكامل بين يديك بوزن 223 جرامًا فقط.

شاشة تتحدى الشمس وتحمي عينيك

أما الشاشة، فجاءت بحجم 6.8 بوصة، وتتميز بدرجة سطوع استثنائية تصل إلى 5000 شمعة؛ وهو ما يعني أنك ستقرأ الرسائل وتشاهد الفيديوهات بوضوح تام حتى تحت أشعة الشمس المباشرة الساطعة.

ولم تغفل الشركة عن راحة المستخدم، حيث زودت الشاشة بتقنيات متطورة لتقليل إجهاد العين والضوء الأزرق، إلى جانب حمايتها بطبقة زجاجية قوية جدًا مقاومة للصدمات، مع تصميم يقاوم الماء والغبار بأعلى المعايير العالمية.

كاميرا تقرب لك البعيد

ولمحبي التصوير، يحمل الهاتف مفاجأة كبرى في الكاميرا الخلفية، حيث يضم عدسة مخصصة للتقريب (Zoom) بدقة 200 ميجابكسل.

تتيح هذه العدسة تكبير الصورة حتى 100 مرة مع الحفاظ على ثباتها، لتلتقط أدق التفاصيل من مسافات بعيدة كأنك تقف أمامها.

وفي الجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، لتأمين هاتفك وفتح القفل بلمح البصر، مع إمكانية تصوير فيديوهات فائقة الدقة (4K).

بطارية تدوم طويلاً وشحن في دقائق

ولأن كل هذه الإمكانيات تحتاج إلى طاقة كبيرة، تم تزويد الهاتف ببطارية متطورة مصنوعة بتقنية "السيليكون والكربون" لتصمد لفترات أطول خلال الاستخدام الشاق.

والأجمل من ذلك هو سرعة الشحن؛ فالهاتف يدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط، ما يعني أنك تستطيع شحن بطاريتك بالكامل في دقائق معدودة لتكمل يومك دون انقطاع.