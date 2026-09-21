أخبار التكنولوجيا| Honor تستعد لإطلاق وحش الفئة المتوسطة ببطارية ضخمة.. خطوة واحدة نسيتها قد تكلفك خصوصيتك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ببطارية ضخمة.. Honor تستعد لإطلاق وحش الفئة المتوسطة

تستعد شركة Honor لتوسيع سلسلة هواتفها متوسطة المدى بطراز جديد يضع عمر البطارية الطويل والمتانة في المقدمة.

ومن المقرر إطلاق هاتف Honor X9e Pro يوم 24 سبتمبر، وفقًا للموقع الرسمي لشركة Honor Malaysia. وقد شوّقت الشركة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكُشفت بعض التفاصيل الرئيسية بالفعل. سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الذهبي الفاتح، والأسود الداكن، والبني المحمر، والبنفسجي.

خطوة واحدة نسيتها قد تكلفك خصوصيتك.. جهّز آيفونك للبيع بأمان

لحماية بياناتك الشخصية مثل الصور ومجموعة أرقام الهواتف من الاستغلال، وضمان إعداد هاتفك الآيفون ليكون جاهزاً تماماً وآمناً للمستخدم الجديد، يتعين عليك القيام بعدة خطوات أساسية قبل إتمام عملية البيع.

وداعاً للبحث عن الشاحن.. هاتف أوبو Oppo A7 Pro Max 5G يغزو الأسواق العالمية رسمياً

تُوسّع شركة أوبو نطاق أحد هواتفها المتوسطة المميزة خارج الصين، وقد ظهر هاتف أوبو A7 برو ماكس 5G لأول مرة في الصين في أغسطس 2026، وهو متوفر الآن في النمسا وماليزيا وتايلاند. إذا كنت ممن يكرهون البحث عن الشاحن كل بضع ساعات، فهذا الهاتف يستحق التجربة.

ويعد أبرز ما يميز هذا الهاتف هو بطاريته الضخمة بسعة 10000 مللي أمبير

أبل تلغي Apple Pencil مخصصًا لـiPhone Duo قبل إطلاقه.. وهذا هو السبب الحقيقي

أفادت التقارير أن شركة آبل ألغت قلم آبل الصغير المصمم خصيصًا لهاتف آيفون ديو بعد مواجهة مشكلات تقنية قبل وقت قصير من بدء الإنتاج بكميات كبيرة.

كان من المفترض أن يُثبّت هذا القلم الصغير مغناطيسيًا على مفصل هاتف آيفون القابل للطي الأول من آبل، مما يوفر للمستخدمين طريقة موفرة للمساحة لتدوين الملاحظات والرسم.