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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة.. Honor تستعد لإطلاق وحش الفئة المتوسطة

Honor تستعد لإطلاق وحش الفئة المتوسطة
Honor تستعد لإطلاق وحش الفئة المتوسطة
لمياء الياسين

تستعد شركة Honor لتوسيع سلسلة هواتفها متوسطة المدى بطراز جديد يضع عمر البطارية الطويل والمتانة في المقدمة.

ميزات هاتف Honor X9e Pro

من المقرر إطلاق هاتف Honor X9e Pro  يوم 24 سبتمبر، وفقًا للموقع الرسمي لشركة Honor Malaysia. وقد شوّقت الشركة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكُشفت بعض التفاصيل الرئيسية بالفعل. سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الذهبي الفاتح، والأسود الداكن، والبني المحمر، والبنفسجي.

Honor تستعد لإطلاق وحش الفئة المتوسطة 


تُعدّ المتانة عنصرًا أساسيًا في تصميم الهاتف. وقد عرضت شركة Honor صورًا للهاتف وهو يُغمر في الماء الساخن، مُبرزةً قدرته الفائقة على تحمّل الظروف القاسية. وتشير التقارير إلى تصنيفات عالية لمقاومة الماء والغبار، IP68 وIP69 وحتى IP69K، بالإضافة إلى حماية إضافية ضد السقوط. وهذا ما يجعل هاتف X9e Pro أقرب إلى فئة الهواتف العملية المتينة منه إلى فئة الهواتف متوسطة المدى التقليدية.

مواصفات هاتف Honor X9e Pro

أما بالنسبة للكاميرا، فتؤكد الإعلانات التشويقية وجود كاميرا خلفية مزدوجة تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالكاميرا الثانية شحيحة. وتُعد الشاشة ميزة بارزة أخرى، إذ تشير التقارير المحلية إلى أنها تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 10000 شمعة، ما يجعلها قابلة للاستخدام بشكل ممتاز في ضوء الشمس الساطع، إذا ما تحقق هذا الرقم عند الإطلاق.


أما الميزة الأبرز فهي البطارية. من المتوقع أن يأتي هاتف X9e Pro ببطارية سعة 11000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي بقوة 80 واط. وتشير بعض التقارير أيضًا إلى إمكانية الشحن العكسي السلكي بقوة 27 واط لشحن أجهزة أخرى. هذه السعة أكبر بكثير من معظم الهواتف في هذه الفئة، وتؤكد استمرار توجه Honor نحو إنتاج هواتف ذات عمر بطارية طويل.

من المتوقع الكشف عن المواصفات الكاملة، بما في ذلك المعالج، وحجم الشاشة ونوعها، وخيارات الذاكرة، والسعر، خلال حفل الإطلاق الرسمي. ولم يُؤكد بعد ما إذا كان الهاتف سيُطرح خارج ماليزيا.

شركة Honor هاتف Honor X9e Pro هاتف X9e Pro كاميرا خلفية حجم الشاشة عمر بطارية

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