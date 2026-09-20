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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 هواتف بديلة لشراء Google Pixel 11 Pro في الأسواق

Google Pixel 11 Pro
Google Pixel 11 Pro
احمد الشريف

حدّد تقرير تقني نشره موقع Digital Trends قائمة تضم خمسة هواتف ذكية بارزة تشكل بدائل قوية ومباشرة لهاتف "Google Pixel 11 Pro" المطروح بسعر 1,099 دولاراً، موضحاً الفروق الجوهرية في الأداء والأسعار وقدرات التصوير وأنظمة التشغيل للمستخدمين الباحثين عن خيارات أكثر تنوعاً.

طرازا آبل iPhone 18 Pro وiPhone 17 في مقدمة البدائل

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب فيكيات فيفيك، أن هاتف "iPhone 18 Pro" المعروض بسعر 1,199 دولاراً يتفوق في قوة المعالجة بفضل شريحة A20 Pro وغرفة التبريد البخاري، مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تدعم فتحة عدسة فيزيائية متغيرة (بين f/1.48 وf/4) وأدوات تصوير فيديو احترافية. 

وفي المقابل، يقدم هاتف "iPhone 17" خياراً اقتصادياً متوازناً بسعر 799 دولاراً (أقل بنحو 300 دولار عن هاتف جوجل)، مع شاشة ProMotion بتردد 120 هرتز، ومعالج A19، ودعم كامل لميزات ذكاء آبل الاصطناعي وبطارية قوية.

سامسونج Galaxy S26 يقدم تجربة رائدة مدمجة

أشار المصدر إلى أن هاتف "Galaxy S26" يطرح بديلاً مدمجاً بنظام أندرويد بسعر 899 دولاراً ليوفر على المشتري 200 دولار مقارنة بهاتف بكسل؛ حيث يزن 167 جراماً فقط ويضم شاشة AMOLED بقياس 6.3 بوصات، ومعالج "Exynos 2600" مع كاميرا تقريب مخصصة 3x، وسبع سنوات من التحديثات البرمجية.

ويتفوق الجهاز في خيارات التخصيص عبر واجهة "One UI 9" وأدوات Good Lock ومنصة DeX الحاسوبية، رغم اعتماده على بطارية سعة 4,300 مللي أمبير وشحن بقدرة 25 واط.

هواتف الشاشات القابلة للطي Galaxy Z Flip 8 وRazr 2026

بيّن تقرير موقع Digital Trends أن فئة الهواتف القابلة للطي عمودياً توفر تجارب مغايرة في نفس النطاق السعري؛ حيث يأتي هاتف "Galaxy Z Flip 8" بسعر 1,199.99 دولاراً بوزن 180 جراماً وشاشة خارجية محسنة بقياس 4.1 بوصات تدعم 16 تطبيقاً، مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبطارية 4,300 مللي أمبير. 

وفي المقابل، يبرز هاتف "Motorola Razr 2026" كأرخص هاتف قابل للطي بسعر 799.99 دولاراً بشاشة خارجية 3.6 بوصات، وبطارية 4,800 مللي أمبير، وشحن سريع 30 واط، ومعالج Dimensity 7450X.

مزايا حصرية تحافظ على مكانة Pixel 11 Pro التنافسية

ذكر التقرير أن وجود هذه البدائل لا يقلل من القيمة التقنية لهاتف Pixel 11 Pro؛ إذ ينفرد الهاتف بقدرات التصوير الحوسبي الاستثنائية، وتكامل الذكاء الاصطناعي المتقدم عبر رقاقة Tensor G6 ونماذج Gemini، إلى جانب ميزات التصوير الليلي السريع، وخيارات ضبط المظهر اللوني المخصصة، وأداة Magic Capture، مما يجعله خياراً جذاباً للمستهلكين المفضلين لنظام أندرويد الخام.

Google Pixel 11 Pro Google Google Pixel iPhone 17 Galaxy S26

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