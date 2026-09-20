بعد رحيله عن الزمالك .. ناقد رياضي يكشف بالأرقام قيمة صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي الإماراتي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، نقلًا عن موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أسعار سوق الانتقالات وقيم اللاعبين، أن صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي بلغت 4.5 مليون دولار.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ترانسفير ماركت المتخصص في أسعار سوق الانتقالات: صفقة بيزيرا كبدت خزائن شباب الأهلي دبي مبلغ 4.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك».

وانتقل خوان بيزيرا إلى صفوف شباب الأهلي دبي، بعد رحيله عن نادي الزمالك، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإماراتي، عقب الفترة التي قضاها مع الفريق الأبيض.

وتُعد صفقة انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي من أبرز صفقات اللاعب خلال الفترة الأخيرة، بعدما حسم النادي الإماراتي التعاقد معه لتدعيم صفوفه، بقيمة بلغت، وفقًا لما نقله شوقي عن «ترانسفير ماركت»، 4.5 مليون دولار لصالح الزمالك.

ويأتي رحيل بيزيرا عن الزمالك في ظل تحركات النادي لإعادة ترتيب قائمة الفريق، بينما يستعد اللاعب لخوض تجربة جديدة مع شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.