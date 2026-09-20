بي واي دي تقدم أتو 2 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

طرحت بي واي دي أتو 2 الجديدة في السوق الصينية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، مع اعتمادها على منظومة دفع كهربائية بالكامل.

أبعاد بي واي دي أتو 2

يبلغ طول أتو 2 نحو 4.31 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.83 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.675 متر، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2.62 متر، كما تأتي بجنوط من الألمنيوم قياس 17 بوصة.

بي واي دي أتو 2

تجهيزات بي واي دي أتو 2

تعتمد المقصورة على شاشة مركزية بقياس 12.8 بوصة، إلى جانب شاشة مخصصة للسائق بقياس 8.8 بوصة، وتضم التجهيزات أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظامًا صوتيًا للترفيه، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ومقاعد كهربائية، كما تتوفر حساسات ركن وكاميرا للمساعدة.

بي واي دي أتو 2

محرك كهربائي أمامي بقوة 94 حصانًا

تتحرك أتو 2 الجديدة بواسطة محرك كهربائي وتبلغ قوته 70 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 94 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ومن أبرز التغييرات ظهور نسخ قادرة على قطع مسافة تصل إلى 501 كم وفق دورة الاختبارات الصينية CLTC.

ويرتبط هذا المدى ببطارية جديدة تبلغ سعتها 51.13 كيلوواط ساعة، بينما يصل المدى وفق معيار WLTC إلى نحو 370 كم.

بي واي دي أتو 2

وتعتمد أتو 2 على بطاريات بليد المصنوعة بتقنية فوسفات حديد الليثيوم، مع توفير خيارات مختلفة من السعة، وتضم السيارة بطاريات بسعة 32 و45.12 كيلوواط ساعة، توفران مدى يقارب 220 و300 كم على التوالي وفق معيار WLTC.

سعر بي واي دي أتو 2

تتراوح أسعار بي واي دي أتو 2 في السوق الصينية بين 74,800 يوان و104,800 يوان، ويعادل السعر الابتدائي نحو 11,150 دولارًا، بينما تصل قيمة النسخة الأعلى إلى حوالي 15,630 دولارًا.