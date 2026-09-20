قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رحيله عن الزمالك .. ناقد رياضي يكشف بالأرقام قيمة صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي الإماراتي
لا تجبروهم على تغيير تخصصاتهم .. برلمانية تكشف: خلل في التنسيق وراء أزمة طلاب طب شرق بورسعيد
موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة
أذكار الصباح.. كلمات يستهل بها المسلم يومه بالذكر والدعاء
بي واي دي تقدم أتو 2 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين
وزير الخارجية التركي : نسعى لمبادرات لإنهاء القتال بين السعودية و«الحوثيين»
«عايزين ناخد عزاه».. أسرة القبطان السعيد عبد العزيز تستغيث لإعادة جثمانه إلى مصر
3 مليارات دولار .. السلطات التركية تقبض على 200 شخص مرتبطين بشبكة احتيال إسرائيلية
تشبه الإبادة الجماعية .. هانتر بايدن يُهاجم نتنياهو: علم بوقوع هجوم 7 أكتوبر ولم يمنعه
ذكاء جوجل الاصطناعي يخترق ثلاث شركات دون إذن أثناء اختبار أمني | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي تقدم أتو 2 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

بي واي دي أتو 2
بي واي دي أتو 2
صبري طلبه

طرحت بي واي دي أتو 2 الجديدة في السوق الصينية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، مع اعتمادها على منظومة دفع كهربائية بالكامل. 

أبعاد بي واي دي أتو 2 

يبلغ طول أتو 2 نحو 4.31 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.83 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.675 متر، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2.62 متر، كما تأتي بجنوط من الألمنيوم قياس 17 بوصة.

بي واي دي أتو 2 

تجهيزات بي واي دي أتو 2 

تعتمد المقصورة على شاشة مركزية بقياس 12.8 بوصة، إلى جانب شاشة مخصصة للسائق بقياس 8.8 بوصة، وتضم التجهيزات أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظامًا صوتيًا للترفيه، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ومقاعد كهربائية، كما تتوفر حساسات ركن وكاميرا للمساعدة.

بي واي دي أتو 2 

محرك كهربائي أمامي بقوة 94 حصانًا

تتحرك أتو 2 الجديدة بواسطة محرك كهربائي وتبلغ قوته 70 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 94 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ومن أبرز التغييرات ظهور نسخ قادرة على قطع مسافة تصل إلى 501 كم وفق دورة الاختبارات الصينية CLTC. 

ويرتبط هذا المدى ببطارية جديدة تبلغ سعتها 51.13 كيلوواط ساعة، بينما يصل المدى وفق معيار WLTC إلى نحو 370 كم.

بي واي دي أتو 2 

وتعتمد أتو 2 على بطاريات بليد المصنوعة بتقنية فوسفات حديد الليثيوم، مع توفير خيارات مختلفة من السعة، وتضم السيارة بطاريات بسعة 32 و45.12 كيلوواط ساعة، توفران مدى يقارب 220 و300 كم على التوالي وفق معيار WLTC.

سعر بي واي دي أتو 2

تتراوح أسعار بي واي دي أتو 2 في السوق الصينية بين 74,800 يوان و104,800 يوان، ويعادل السعر الابتدائي نحو 11,150 دولارًا، بينما تصل قيمة النسخة الأعلى إلى حوالي 15,630 دولارًا.

بي واي دي أتو 2 بي واي دي أتو 2 مواصفات بي واي دي أتو 2 سعر بي واي دي أتو 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد آخر تراجع في البنوك

ترشيحاتنا

فريق كرة قدم ميت بشار

في أول مشاركة .. فريق كرة ميت بشار بالشرقية يصنع التاريخ بالفوز على فريق بلطيم بكفر الشيخ

بيزيرا

مهيب عبد الهادي: من اللاعب القادر على تعويض بيزيرا في الزمالك؟

كوفنتري

كوفنتري سيتي يحقق فوزه الأول في البريميرليج بقيادة لامبارد على نوتنجهام فورست

بالصور

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
درة

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد