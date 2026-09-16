شاحنة BYD الجديدة تدخل أوروبا وتضع «تسلا» في موقف مُحرج

خطفت شركة (BYD) الصينية الأضواء خلال مشاركتها في معرض «IAA Transportation 2026» للسيارات التجارية بمدينة هانوفر الألمانية، عقب الإعلان عن شاحنتها الكهربائية الثقيلة الجديدة «ETT 44».

وتأتي الشاحنة كطراز مخصص لقطاع النقل والملاحة الممتدة عبر القارة الأوروبية، حيث تدمج بين قدرات الدفع القوية، والبطاريات المتقدمة ذات السعات الضخمة، وتقنيات الشحن الفائق السرعة، لتعلن دخولًا مباشرًا للمنافسة في سوق الشاحنات التجارية الثقيلة أمام طرازات عالمية كبرى مثل تسلا سيمي والشاحنات الأوروبية التقليدية.

قوة 1006 أحصنة وبطارية بلايد بمدى يصل إلى 600 كم

تعتمد الشاحنة الكهربائية «ETT 44» ذات التكوين 4×2 على محرك كهربائي فردي يولد قوة تصل إلى 1006 أحصنة (ما يعادل 750 كيلواط)،

مع قدرة جر إجمالية تصل إلى 44 طنًا وفق التشريعات الأوروبية. وتتيح الشركة خيارين من بطاريات «Blade» المصنوعة من ليثيوم حديد الفسفور (LFP)، الفئة الأولى بسعة 434 كيلواط/ساعة توفر مدى سير يبلغ 400 كم، بينما تأتي الفئة المتقدمة بسعة ضخمة تبلغ 651 كيلواط/ساعة لتوفر مدى سير يصل إلى 600 كم بشحنة واحدة.

وتأتي البطارية مدعومة بضمان مصنعي ممتد يغطي 10 سنوات أو 1.2 مليون كيلومتر.

نظام شحن الميجاوات واستعادة 80% من الطاقة في 20 دقيقة

تتميز شاحنة بي واي دي بتطوير بنية التزود بالكهرباء لدعم شواحن الميجاوات (MCS) بقدرة تتجاوز 1.5 ميجاوات في الفئة الأعلى.

وتتيح هذه التقنية المتقدمة شحن البطارية من 20% إلى 80% في غضون 20 دقيقة فقط، وهو ما يضيف نحو 400 كم من مدى السير في توقف قصير لتفريغ الحمولات.

كما تدعم الشاحنة منافذ الشحن التقليدية بنظام CCS2 بقدرة تصل إلى 420 كيلواط للتعامل مع البنية التحتية المتاحة على الطرق السريعة.

مقصورة قيادة رقمية وتجهيزات رحبة للرحلات الطويلة

تمتلك الشاحنة تصميمًا خارجيًا يعتمد على مقصورة كبينة فوق المحرك مرتفعة مع سقف فريد، وتحسينات ديناميكية على الصدام الأمامي والحواف الجانبية لتقليل مقاومة الهواء.

وتضم المقصورة الداخلية لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة ترفيهية وخدمية بحجم 12.8 بوصة، إلى جانب شاشات جانبية مخصصة لعرض الصور المباشرة من الكاميرات البديلة للمرايا التقليدية.

وتوفر الشاحنة سريرًا مخصصًا لراحة السائق خلف المقاعد، مع تعليق هوائي متطور وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لضمان أعلى مستويات السلامة أثناء القيادة لمسافات طويلة.