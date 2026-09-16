سعر فريلاندر 8 العائلية في الإمارات

كشفت شركة شيري جاكوار لاند روفر عن طرازها الجديد فريلاندر 8 ، وتنتمي 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة فريلاندر 8 الجديدة

وسجلت فريلاندر 8 من شيري جاكوار لاند روفر رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس، بعدما وصلت إلى ارتفاع 600233 متر في منطقة شيتسانج الصينية، لتسجل أعلى ارتفاع تصل إليه سيارة هجينة جديدة .

أبعاد فريلاندر 8 الجديدة

سيارة فريلاندر 8 الجديدة

تأتى سيارة فريلاندر 8 في سوق السيارات الإماراتي بطول 5118 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3040 مم .

مواصفات فريلاندر 8 الجديدة

سيارة فريلاندر 8 الجديدة

تمتلك سيارة فريلاندر 8 العديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي مع نظام تحكم مستمر في التخميد CDC.

محرك فريلاندر 8 الجديدة

تستمد سيارة فريلاندر 8 قوتها من محرك هجين ممتد المدى EREV، ويجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي، يعمل كمولد للطاقة، ومحركين كهربائيين مع نظام دفع كلي، وتنتج قوة 818 حصان .

سيارة فريلاندر 8 الجديدة

كما ان المحرك البنزين يحتفظ بنحو 80% من قدرته الاسمية على توليد الطاقة أثناء الصعود، وتستخدم وحدة الدفع الخلفية علبة تخفيض من سرعتين، ويوفر الترس الأول مضاعفة للعزم بنسبة 1.5 إلى 1، لتصل قيمة العزم المكافئ عند العجلات إلى 8000 نيوتن /متر، ما يساعد السيارة أثناء الصعود البطيء على المنحدرات الشديدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فريلاندر 8 الجديدة

وتستخدم سيارة فريلاندر 8 بطارية CATL Freevoy من نوع NMC سعة 60.33 كيلوواط/ ساعة، مع بنية كهربائية بجهد 800 فولت، وبها نظام Huawei Qiankun ADS 5 لمساعدة السائق، الذي يعتمد على مستشعر LiDAR مثبت على السقف ويوفر أنظمة مساعدة من المستوى الثاني.

سعر فريلاندر 8 الجديدة في الإمارات

الفئة الأولي من سيارة فريلاندر 8 الجديدة تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 150 ألف درهم إمارتي .

الفئة الثانية من سيارة فريلاندر 8 الجديدة تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 197 ألف درهم إمارتي .