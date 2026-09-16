قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تجاوزه الـ 52 جنيهًا .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-9-2026
«الغندور»: اتحاد الكرة يبحث عن حل لأزمة الغرامة الموقعة على سعفان الصغير بعد طلب التوأم
صدمة النفط تشعل الأسواق .. البنوك المركزية الكبرى تقرّر مصير الفائدة
كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق
خلال 5 أشهر .. نظام «الكيتو» يُساعد في السيطرة على مرض السكري
38 مليار دولار تكلفة الحرب الأمريكية على إيران.. وميزانية الكونجرس تحذّر من تكاليف غير محسوبة
رغم الفوز .. ياسر ريان: أداء الأهلي غير مُقنع.. والمسئولية ليست على «عموتة» وحده
ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية
عُطل مفاجئ يُجبر طائرة إيرانية على العودة لمطار مشهد بعد دقائق من إقلاعها | تفاصيل
شريف الخشاب: «عموتة» لم يُقدّم أوراق اعتماده مع الأهلي.. وبيراميدز يُقدّم كرة ممتعة
خالد الغندور يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لـ «عموتة» مدرب الأهلي
تحذير من الأرصاد: ذروة الارتفاع المؤقت للحرارة الأربعاء والخميس وشبورة صباحا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر فريلاندر 8 العائلية في الإمارات

سيارة فريلاندر 8 الجديدة
سيارة فريلاندر 8 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة شيري جاكوار لاند روفر عن طرازها الجديد فريلاندر 8 ، وتنتمي 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 سيارة فريلاندر 8 الجديدة

وسجلت فريلاندر 8 من شيري جاكوار لاند روفر رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس، بعدما وصلت إلى ارتفاع 600233 متر في منطقة شيتسانج الصينية، لتسجل أعلى ارتفاع تصل إليه سيارة هجينة جديدة .

أبعاد فريلاندر 8 الجديدة

 سيارة فريلاندر 8 الجديدة

تأتى سيارة فريلاندر 8 في سوق السيارات الإماراتي بطول 5118 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3040 مم .

مواصفات فريلاندر 8 الجديدة

 سيارة فريلاندر 8 الجديدة

تمتلك سيارة فريلاندر 8 العديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي مع نظام تحكم مستمر في التخميد CDC.

محرك فريلاندر 8 الجديدة

تستمد سيارة فريلاندر 8 قوتها من محرك هجين ممتد المدى EREV، ويجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي، يعمل كمولد للطاقة، ومحركين كهربائيين مع نظام دفع كلي، وتنتج قوة 818 حصان .

 سيارة فريلاندر 8 الجديدة

كما ان المحرك البنزين يحتفظ بنحو 80% من قدرته الاسمية على توليد الطاقة أثناء الصعود، وتستخدم وحدة الدفع الخلفية علبة تخفيض من سرعتين، ويوفر الترس الأول مضاعفة للعزم بنسبة 1.5 إلى 1، لتصل قيمة العزم المكافئ عند العجلات إلى 8000 نيوتن /متر، ما يساعد السيارة أثناء الصعود البطيء على المنحدرات الشديدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 سيارة فريلاندر 8 الجديدة

وتستخدم سيارة فريلاندر 8  بطارية CATL Freevoy من نوع NMC سعة 60.33 كيلوواط/ ساعة، مع بنية كهربائية بجهد 800 فولت، وبها نظام Huawei Qiankun ADS 5 لمساعدة السائق، الذي يعتمد على مستشعر LiDAR مثبت على السقف ويوفر أنظمة مساعدة من المستوى الثاني.

سعر فريلاندر 8 الجديدة في الإمارات 

الفئة الأولي من سيارة فريلاندر 8 الجديدة تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 150 ألف درهم إمارتي .

الفئة الثانية من سيارة فريلاندر 8 الجديدة تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 197 ألف درهم إمارتي .

فريلاندر 8 فريلاندر 8 الجديدة مواصفات فريلاندر 8 الجديدة مواصفات فريلاندر 8 محرك فريلاندر 8 الجديدة محرك فريلاندر 8 سعر فريلاندر 8 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

فتاة البيرة

فيديوهات خادشة.. التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة فتاة البيرة بالتجمع

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

خلف الزناتي نقيب المعلمين

17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل

الدولار

عقب تجاوزه حاجز الـ 52 جنيها.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنوفية

مدن جامعة المنوفية تستعد لاستقبال الطلاب.. ومتابعة ميدانية لإجراءات القبول والتسكين وجاهزية الخدمات

أسرة الضحية تاجر الخردة بطنطا

الحزن يكسو القلوب.. أسرة تاجر الخردة بطنطا تطالب بالقصاص وإعدام المتهم بإنهاء حياته

صورة أرشيفية

الوعي الرقمي وتحصين الشباب من التطرف الإلكتروني.. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

بالصور

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

خلال 5 أشهر .. نظام «الكيتو» يُساعد في السيطرة على مرض السكري

تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري
تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري
تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري

طريقة عمل لانشون بدون لحمة في البيت .. وصفة اقتصادية

طريقة عمل لانشون بدون لحمة
طريقة عمل لانشون بدون لحمة
طريقة عمل لانشون بدون لحمة

هل تجميد الخبز يُسبّب السرطان؟! .. خطأ نرتكبه عند حفظ العيش

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟
هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟
هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

المزيد