عُطل مفاجئ يُجبر طائرة إيرانية على العودة لمطار مشهد بعد دقائق من إقلاعها | تفاصيل

شهدت طائرة ركاب تابعة لشركة "سيبهران" الإيرانية، من طراز بوينغ 737، عطلاً فنياً مفاجئاً بعد إقلاعها من مدينة مشهد شمال شرقي البلاد في طريقها إلى كرمانشاه غرباً.

وأفادت تقارير إعلامية، وفقا لوكال سبوتنيك، بأن جزءاً من سقف الطائرة بدأ بالتفكك أثناء التحليق، بعد أنباء أولية تحدثت عن فقدانها إحدى عجلات الهبوط عقب الإقلاع.

وتسبّب الخلل في اهتزاز عنيف داخل مقصورة الركاب، أدى إلى تحطم بعض الرفوف العلوية وسقوط أمتعة المسافرين عليهم، ما أثار حالة من الذعر.

وعلى إثر ذلك، قرر قائد الطائرة العودة فوراً إلى مطار مشهد، حيث نجح في تنفيذ هبوط اضطراري بسلام.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.