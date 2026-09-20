وزير الخارجية التركي : نسعى لمبادرات لإنهاء القتال بين السعودية و«الحوثيين»

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المبادرات المطروحة تحتاج إلى موافقة الأطراف المعنية، مؤكدًا تضامن بلاده مع السعودية وإدانتها للهجمات التي تستهدف البنية التحتية النفطية، ولا سيما ما يتعلق بمكة المكرمة.

أوضح فيدان، أن الاحتياجات العسكرية السعودية قد تكون مرتبطة ببعض المسائل التقنية، مؤكدًا أن بلاده لن تواجه صعوبة في المساعدة على تلبيتها.

يأتي ذلك، فيما قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في كلمة ألقاها السبت خلال فعالية «كوروش الكبير» في تورنتو، إن شرخًا وانعدامًا للثقة ظهرا في أعلى مستويات صنع القرار في نظام الجمهورية .

وأضاف نجل شاه إيران السابق أن مجتبى مفقود، وإذا كان على قيد الحياة، فلا يجرؤ، وهو في ظلام القبو، حتى على إصدار أي صوت.

وقال: «لقد قُتل علي خامنئي والعديد من قادة النظام. مجتبى مفقود، وإذا كان على قيد الحياة، فلا يجرؤ، وهو في ظلام القبو، حتى على إصدار أي صوت.

وأضاف بهلوي: «لدينا معلومات دقيقة تفيد بأن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة للنظام ترتجف في غرف عملياتها الفكرية من قوة شبكات الشعب الإيراني الثورية. وقد ظهر شرخ وانعدام للثقة في أعلى مستويات صنع القرار في النظام».