في أول مشاركة .. فريق كرة ميت بشار بالشرقية يصنع التاريخ بالفوز على فريق بلطيم بكفر الشيخ

نجح فريق كرة القدم بقرية ميت بشار بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في كتابة فصل جديد من تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة القضاة 2026، عقب الفوز على فريق بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ8.

وجاء تأهل الفريق بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لأبناء ميت بشار، ليحسم الفريقالمواجهة ويواصل مشواره في البطولة، رغم أنها المشاركة الأولى له في منافسات بطولة القضاة.



وأقيمت المباراة ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة القضاة 2026، وجمعت بين فريق بلطيم من محافظة كفر الشيخ وفريق ميت بشار من مركز منياالقمح بمحافظة الشرقية.

ميت بشار يحجز مكانه بين الأربعة الكبار

حقق فريق ميت بشار إنجازًا كبيرًا بوصوله إلى الدور قبل النهائي لبطولة القضاة 2026، بعدما تمكن من تجاوز فريق بلطيم في دور الثمانية،ليصبح الفريق ضمن الأربعة المتأهلين إلى المرحلة المقبلة من المنافسات.

ويكتسب الإنجاز أهمية خاصة للفريق، خاصة أن بطولة القضاة 2026 تمثل المشاركة الأولى للفريق، إلا أن اللاعبين نجحوا في تقديم أداء قويمكنهم من الوصول إلى الأدوار الحاسمة من البطولة.





التعادل يحسم الوقت الأصلي

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الدور قبل النهائي.



دفاع قوي وروح قتالية

وقدم الفريق خلال المباراة أداءً دفاعيًا قويًا، جعل اختراق صفوفه مهمة صعبة أمام فريق بلطيم، في ظل حالة من التنظيم والتماسك بين لاعبيه.

ويتميز الفريق، بحسب ما ظهر خلال مشواره في البطولة، بوجود مجموعة من الشباب الذين يخوضون المباريات بروح قتالية كبيرة، وهو ما ساعدهمعلى الحفاظ على تركيزهم في المواجهة والوصول بها إلى ركلات الترجيح ثم حسم بطاقة التأهل.



المشاركة الأولى تتحول إلى إنجاز كبير

وتحولت المشاركة الأولى للفريق في بطولة القضاة إلى إنجاز لافت، بعدما تمكن الفريق من الوصول إلى الدور قبل النهائي، متجاوزًا منافسًا قويًا فيدور الثمانية.

ويواصل الفريق مشواره في بطولة القضاة 2026، بحثًا عن خطوة جديدة نحو النهائي، بعدما أصبح أحد فرق المربع الذهبي.

ويأمل لاعبو الفريق في مواصلة تقديم الأداء نفسه خلال الدور قبل النهائي، خاصة بعد النجاح في تجاوز مباراة دور الثمانية، التي احتاجت إلىالهدوء والتركيز حتى اللحظات الأخيرة لحسم بطاقة التأهل.