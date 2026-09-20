قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أهم 7 نصائح لحماية محرك سيارتك .. تعرّف عليها
بعد رحيله عن الزمالك .. ناقد رياضي يكشف بالأرقام قيمة صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي الإماراتي
لا تجبروهم على تغيير تخصصاتهم .. برلمانية تكشف: خلل في التنسيق وراء أزمة طلاب طب شرق بورسعيد
موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة
أذكار الصباح.. كلمات يستهل بها المسلم يومه بالذكر والدعاء
بي واي دي تقدم أتو 2 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين
وزير الخارجية التركي : نسعى لمبادرات لإنهاء القتال بين السعودية و«الحوثيين»
«عايزين ناخد عزاه».. أسرة القبطان السعيد عبد العزيز تستغيث لإعادة جثمانه إلى مصر
3 مليارات دولار .. السلطات التركية تقبض على 200 شخص مرتبطين بشبكة احتيال إسرائيلية
تشبه الإبادة الجماعية .. هانتر بايدن يُهاجم نتنياهو: علم بوقوع هجوم 7 أكتوبر ولم يمنعه
ذكاء جوجل الاصطناعي يخترق ثلاث شركات دون إذن أثناء اختبار أمني | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في أول مشاركة .. فريق كرة ميت بشار بالشرقية يصنع التاريخ بالفوز على فريق بلطيم بكفر الشيخ

فريق كرة قدم ميت بشار
فريق كرة قدم ميت بشار
سعيد العربي

نجح فريق كرة القدم بقرية ميت بشار بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في كتابة فصل جديد من تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة القضاة 2026، عقب الفوز على فريق بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ8.

وجاء تأهل الفريق بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لأبناء ميت بشار، ليحسم الفريقالمواجهة ويواصل مشواره في البطولة، رغم أنها المشاركة الأولى له في منافسات بطولة القضاة.


 وأقيمت المباراة ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة القضاة 2026، وجمعت بين فريق بلطيم من محافظة كفر الشيخ وفريق ميت بشار من مركز منياالقمح بمحافظة الشرقية.

ميت بشار يحجز مكانه بين الأربعة الكبار

حقق فريق ميت بشار إنجازًا كبيرًا بوصوله إلى الدور قبل النهائي لبطولة القضاة 2026، بعدما تمكن من تجاوز فريق بلطيم في دور الثمانية،ليصبح الفريق ضمن الأربعة المتأهلين إلى المرحلة المقبلة من المنافسات.

ويكتسب الإنجاز أهمية خاصة للفريق، خاصة أن بطولة القضاة 2026 تمثل المشاركة الأولى للفريق، إلا أن اللاعبين نجحوا في تقديم أداء قويمكنهم من الوصول إلى الأدوار الحاسمة من البطولة.


 

التعادل يحسم الوقت الأصلي

 وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الدور قبل النهائي.


 دفاع قوي وروح قتالية

وقدم الفريق خلال المباراة أداءً دفاعيًا قويًا، جعل اختراق صفوفه مهمة صعبة أمام فريق بلطيم، في ظل حالة من التنظيم والتماسك بين لاعبيه.

ويتميز الفريق، بحسب ما ظهر خلال مشواره في البطولة، بوجود مجموعة من الشباب الذين يخوضون المباريات بروح قتالية كبيرة، وهو ما ساعدهمعلى الحفاظ على تركيزهم في المواجهة والوصول بها إلى ركلات الترجيح ثم حسم بطاقة التأهل.


 المشاركة الأولى تتحول إلى إنجاز كبير

وتحولت المشاركة الأولى للفريق في بطولة القضاة إلى إنجاز لافت، بعدما تمكن الفريق من الوصول إلى الدور قبل النهائي، متجاوزًا منافسًا قويًا فيدور الثمانية.

ويواصل الفريق مشواره في بطولة القضاة 2026، بحثًا عن خطوة جديدة نحو النهائي، بعدما أصبح أحد فرق المربع الذهبي.

ويأمل لاعبو الفريق في مواصلة تقديم الأداء نفسه خلال الدور قبل النهائي، خاصة بعد النجاح في تجاوز مباراة دور الثمانية، التي احتاجت إلىالهدوء والتركيز حتى اللحظات الأخيرة لحسم بطاقة التأهل.

ميت بشار بطولة القضاة 2026 فريق ميت بشار بلطيم كفر الشيخ نصف نهائي بطولة القضاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد آخر تراجع في البنوك

ترشيحاتنا

داخل هلال برج الساعة.. أعلي مصلي في العالم موجود في مكة

داخل هلال برج الساعة.. أعلى مصلى في العالم موجود بمكة

الاحترام بين الناس

لا تنسوا الجميل ولا تنكروا الفضل.. الأزهر يوجه رسالة مهمة عند اختلاف الناس

وزارة الأوقاف

بعد 101 عام على إنشائها.. الأوقاف توضح سبب إزالة مئذنة مسجد صا الحجر

بالصور

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
درة

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد