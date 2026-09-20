مُهربو مخدرات .. الجيش الأمريكي يقتل 4 في منطقة البحر الكاريبي

نفّذ الجيش الأمريكي، أمس السبت، ضربة على قارب آخر مزعوم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وفقا للقيادة الجنوبية الأمريكية.

وكتبت القيادة الجنوبية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في 19 سبتمبر، وبتوجيه من القيادة الجنوبية، نفذت قوة المهام المشتركة لنصف الكرة الغربي ضربة حركية مميتة استهدفت قاربًا سريعًا كان يبحر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي".

وأشارت القيادة الجنوبية الأمريكية إلى وجود "معلومات استخباراتية مؤكدة" تفيد بتورط القارب في عمليات تهريب المخدرات.

وقتل الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 234 شخصًا في ضربات دمرت ما لا يقل عن 80 سفينة، كجزء من حملة تقول واشنطن إنها تهدف إلى الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.