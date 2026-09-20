شهيد لقمة العيش .. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر سقوطه من سقالة في الإمارات.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الشاب عبد الفتاح شاهين، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّض الشاب عبد الفتاح شاهين لحادث سقوط من أعلى سقالة خلال تأدية عمله، ما أدى إلى وفاته، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه وأبناء قريته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي الشاب وأصدقائه، عقب انتشار خبر وفاته، حيث حرص عدد من المقربين منه وأبناء قريته على نعيه وتقديم خالص التعازي لأسرته، معربين عن حزنهم لرحيله.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نبأ وفاة الشاب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وطالب أهالي وأصدقاء الفقيد بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله ما أصابه في ميزان حسناته، وأن يربط على قلوب أسرته ومحبيه.