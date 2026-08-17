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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شهيد لقمة العيش.. القصة الكاملة لمصرع مهندس مساحة خلال عمله بمشروع طاقة شمسية بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

لقي مهندس مساحة شاب مصرعه أثناء تأدية عمله بأحد مشروعات الطاقة الشمسية بأسوان، في حادث مأساوي اصطدمت خلاله معدة ثقيلة به، ليفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، تاركًا خلفه قصة مؤلمة لشاب خرج بحثًا عن لقمة العيش، فعاد جثمانًا.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث داخل أحد مشروعات الطاقة الشمسية، أسفر عن مصرع مهندس مساحة أثناء تأدية مهام عمله.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث.

شهيد لقمة العيش 

وبالفحص، تبين أن المتوفى يدعى وليد يبلغ من العمر 25 سنة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ويبقى رحيل الشاب «وليد» شاهدًا مؤلمًا على ضريبة العمل والسعي وراء الرزق، فبينما كان يؤدي واجبه ويبحث عن مستقبله، انطفأت حياته في لحظة، ليصبح شهيداً للقمة العيش والعمل وسط دعوات بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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