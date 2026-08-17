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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بقوام ممشوق.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
رنا عصمت

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة شيرين عبد الوهاب..

 

وظهرت شيرين ، باطلالة ملفتة مرتدية فستان باللون البيبي بلو كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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بقوام ممشوق.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
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