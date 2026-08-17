كوشنر يبحث مع نتنياهو اليوم ملف غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن زيارة جاريد كوشنر إلى إسرائيل تُوصف إسرائيليًا بأنها «زيارة الحسم»، وتحمل ملفات تتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة، وفي مقدمتها بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة الصفراء وإعادة الإعمار وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أبو شمسية أن كوشنر سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة تكنوقراط وبدء مجلس السلام عمله في قطاع غزة، وسط قناعة أمريكية بأن إسرائيل تماطل في تنفيذ المرحلة الثانية.

وأضافت أن واشنطن ستطالب إسرائيل بخفض حدة العمليات العسكرية والاغتيالات في غزة، مشيرة إلى أن لقاء كوشنر بمسؤولين من حركة حماس في القاهرة شهد طرحًا بشأن التخلي عن الحكم لصالح حكومة فلسطينية تكنوقراط، وهو ما يثير تحفظات إسرائيلية.