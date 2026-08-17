هاري كين وإبراهيم دياز في مهب الريح.. 18 نجمًا عالميًا على أعتاب الرحيل المجاني

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية من مراحله الأخيرة بدأت الأندية الأوروبية الكبرى تفتح ملفًا لا يقل أهمية عن الصفقات الجديدة وهو مستقبل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وتضم القائمة أسماءً تملك قيمة فنية وسوقية ضخمة أبرزها الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد والإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي والمغربي إبراهيم دياز إلى جانب برونو فيرنانديز وكريستيان بوليسيتش وجابرييل مارتينيلي وفيديريكو ديماركو.

وبحسب بيانات Transfermarkt فإن عددًا كبيرًا من النجوم البارزين تنتهي عقودهم في صيف 2027 ما يضع أنديتهم أمام معادلة صعبة: إما التحرك مبكرًا لتجديد العقود أو بيع بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة أو المخاطرة بخسارتهم مجانًا بعد أقل من عام.

لكن اللافت في هذه القائمة أن الأمر لا يتعلق بمجموعة من اللاعبين العاديين وإنما بنجوم يمكن لبعضهم تغيير شكل سوق الانتقالات بالكامل إذا أصبحوا متاحين مجانًا.

موسم واحد يفصل الأندية

أصبح مصطلح الصفقة المجانية واحدًا من أكثر المصطلحات إثارة في سوق الانتقالات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بعدما أثبتت عدة صفقات أن اللاعب الذي ينتهي عقده يمكن أن يمثل فرصة ذهبية للأندية الراغبة في تدعيم صفوفها دون دفع مقابل انتقال لناديه السابق.

لكن بالنسبة للأندية المالكة لهؤلاء اللاعبين فإن الصورة مختلفة تمامًا فاللاعب الذي تصل قيمته السوقية إلى عشرات الملايين قد يتحول إلى لاعب حر خلال عام واحد وهو ما يعني خسارة فرصة الحصول على مقابل مالي كبير.

ولهذا فإن الموسم الحالي يمثل بالنسبة إلى الأندية موسم الحسم؛ فإما تجديد العقود أو فتح باب التفاوض حول البيع قبل الوصول إلى الأشهر الأخيرة التي تمنح اللاعب حرية التفاوض مع الأندية الأخرى.

هاري كين.. الاسم الأكبر في القائمة

يأتي هاري كين في مقدمة هذه الأسماء ليس فقط بسبب قيمته الفنية وإنما بسبب الأرقام الاستثنائية التي حققها منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وانضم المهاجم الإنجليزي إلى النادي البافاري في صيف 2023 قادمًا من توتنهام ومنذ ذلك الوقت تحول إلى ماكينة أهداف حقيقية.

ووفق بيانات بايرن ميونيخ الرسمية يمتد عقد كين حتى 30 يونيو 2027 بينما سجل حتى الآن 146 هدفًا خلال 147 مباراة مع الفريق.

وتزداد أهمية الملف بعدما أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريسن أن النادي واللاعب لديهما رغبة قوية في تمديد العلاقة وهو ما يشير إلى أن العملاق الألماني لا يريد الانتظار حتى يصبح هدافه التاريخي متاحًا بالمجان.

فينيسيوس جونيور.. جوهرة ريال مدريد

وإذا كان كين هو الاسم الأبرز من ناحية المهاجمين فإن فينيسيوس جونيور يمثل ربما أكبر قيمة سوقية في القائمة وتضع بيانات Transfermarkt النجم البرازيلي على رأس قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2027 بقيمة سوقية تصل إلى 140 مليون يورو.

وهنا تصبح المعادلة أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى ريال مدريد فالتفريط في لاعب بهذه القيمة مجانًا سيكون ضربة اقتصادية ضخمة بينما التجديد معه يمثل أولوية للحفاظ على أحد أهم عناصر المشروع الرياضي للنادي.

فيل فودين.. مانشستر سيتي أمام ملف جديد

القائمة تضم أيضًا الإنجليزي فيل فودين أحد أبرز خريجي أكاديمية مانشستر سيتي وأهم المواهب التي خرجت من النادي خلال السنوات الأخيرة.

ويضع Transfermarkt فودين ضمن قائمة العقود التي تنتهي في 2027 بقيمة سوقية تقدر بنحو 70 مليون يورو.

وبالنسبة إلى مانشستر سيتي فإن الحفاظ على فودين لا يتعلق فقط بالجانب الفني وإنما يمثل أيضًا استمرارًا لمشروع النادي في الاعتماد على أحد أبنائه.

إبراهيم دياز.. النجم المغربي في قلب الحسابات

أما الحضور العربي في القائمة فيتمثل في المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الذي يمتد عقده الحالي حتى يونيو 2027 وفق الإعلان الرسمي للنادي عند عودته من ميلان.

ويحظى دياز بأهمية خاصة بالنسبة للجمهور العربي خصوصًا بعدما اختار تمثيل المنتخب المغربي وأصبح واحدًا من أبرز الأسماء العربية في صفوف ريال مدريد.

رودري.. حالة مختلفة عن بقية القائمة

كان الإسباني رودري أحد أبرز الأسماء التي ظهرت في قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2027 إلا أن وضعه تغير بشكل جذري خلال الساعات الأخيرة.

فمانشستر سيتي توصل بحسب تقارير حديثة إلى اتفاق مع برشلونة بشأن انتقال لاعب الوسط الإسباني مقابل نحو 65.4 مليون جنيه إسترليني مع استعداد اللاعب لتوقيع عقد طويل مع النادي الكتالوني.

وبالتالي فإن رودري قد يخرج من هذه القائمة قبل أن تتحول أزمة عقده إلى صفقة انتقال حر.

برونو فيرنانديز.. قائد مانشستر يونايتد تحت المجهر

من الأسماء الثقيلة كذلك البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد والذي يظهر ضمن قائمة العقود التي تنتهي في 2027 بقيمة سوقية تبلغ نحو 35 مليون يورو وفق بيانات Transfermarkt.

ويمثل ملف برونو أهمية خاصة بسبب دوره القيادي والفني داخل الفريق فاللاعب ليس مجرد عنصر في خط الوسط وإنما قائد الفريق وأحد أبرز صناع اللعب وبالتالي فإن رحيله سيكون له تأثير يتجاوز الجانب المالي.

مارتينيلي وبوليسيتش وديماركو.. قائمة لا تعرف الأسماء الصغيرة

ولا تتوقف القائمة عند كين وفينيسيوس وفودين ودياز وبرونو.

فهناك أسماء بارزة أخرى مثل:

فيديريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان.

كريستيان بوليسيتش نجم ميلان.

جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال.

ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد.

كاريم أديمي مهاجم بوروسيا دورتموند.

سيني مايولو لاعب باريس سان جيرمان.

وتظهر هذه الأسماء ضمن قائمة العقود المنتهية في 2027 وفق بيانات Transfermarkt.

والمثير أن بعض هذه الأسماء لا تزال في عمر يسمح لها بخوض سنوات طويلة على أعلى مستوى ما يجعلها أهدافًا محتملة للأندية التي تجيد اقتناص صفقات اللاعبين الأحرار.

لماذا تخشى الأندية وصول هؤلاء إلى يناير؟

الخطر الأكبر لا يبدأ في نهاية الموسم وإنما قبل ذلك بكثير فبمجرد دخول اللاعب آخر ستة أشهر من عقده يصبح قادرًا في العديد من الحالات على التفاوض على عقده المقبل مع نادٍ آخر وفق قواعد الانتقالات المعروفة.

وهنا تفقد الأندية المالكة جزءًا مهمًا من قوتها التفاوضية فبدلًا من أن تقول: "إذا أردت اللاعب فعليك دفع 70 أو 100 مليون يورو" قد تجد نفسها أمام لاعب يمكنه الرحيل مجانًا بعد أشهر.

وهذا هو السبب وراء محاولة الأندية الكبرى حسم التجديد مبكرًا أو بيع اللاعب عندما تكون قيمته السوقية لا تزال مرتفعة.