من صلاح إلى مرموش.. المصريون يواصلون السيطرة على عرش أفريقيا في الدوري الإنجليزي

فرض النجم المصري عمر مرموش نفسه على صدارة المشهد المالي للاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أصبح صاحب أعلى راتب أسبوعي بين نجوم القارة السمراء في المسابقة مستفيداً من رحيل مواطنه محمد صلاح عن البطولة الإنجليزية وانتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي.

وكشف موقع "أفريكا فوت" عن قائمة تضم أعلى 10 لاعبين أفارقة أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت تصدر مرموش للمشهد براتب يقدر بنحو 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في رقم يعكس المكانة التي وصل إليها المهاجم المصري منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وتأتي صدارة مرموش بعد سنوات ظل خلالها محمد صلاح متربعاً على قمة قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجراً في الدوري الإنجليزي قبل أن يختتم رحلته التاريخية مع ليفربول ويبدأ تجربة جديدة خارج إنجلترا.

عمر مرموش يتصدر قائمة الأعلى أجراً

يحتل عمر مرموش المركز الأول في قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجراً في الدوري الإنجليزي براتب أسبوعي يبلغ 295 ألف جنيه إسترليني مع مانشستر سيتي.

ويعادل هذا الرقم نحو 15.34 مليون جنيه إسترليني سنوياً وفق تقديرات الرواتب المتاحة ليؤكد أن اللاعب المصري بات واحداً من أصحاب العقود الكبيرة داخل الدوري الإنجليزي بعدما نجح في الانتقال من صفوف آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي في يناير 2025.

وتشير بيانات الرواتب المنشورة إلى أن عقد مرموش مع مانشستر سيتي يمتد حتى يونيو 2029 مع راتب أساسي تقديري يبلغ 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً دون احتساب المكافآت.

ولم تأتِ هذه القيمة المالية من فراغ إذ جاء انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي بعد فترة لافتة مع آينتراخت فرانكفورت قدم خلالها مستويات هجومية جعلته هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى قبل أن يحسم النادي الإنجليزي الصفقة لصالحه.

كما عزز مانشستر سيتي صفوفه بالتعاقد مع الغاني أنطوان سيمينيو في يناير 2026 ضمن تحركات النادي لتدعيم قوته الهجومية ليصبح اللاعب أيضاً ضمن قائمة الأفارقة الأعلى أجراً في المسابقة.

رحيل محمد صلاح يفتح الطريق أمام مرموش

كان محمد صلاح لسنوات طويلة الاسم الأبرز بين اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي من حيث الراتب إلى جانب كونه واحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ المسابقة.

لكن رحيل قائد منتخب مصر عن ليفربول خلال صيف 2026 أنهى وجوده في قائمة رواتب الدوري الإنجليزي بعدما أسدل الستار على مسيرة استمرت 9 سنوات بقميص الريدز.

وانتقل صلاح إلى طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر بعدما وقع عقداً لمدة عامين مع النادي التركي عقب رحيله عن ليفربول. وأعلن النادي التركي رسمياً التعاقد مع النجم المصري الذي بدأ بالفعل تجربته الجديدة وشارك في مباراته الأولى أمام قاسم باشا ضمن الدوري التركي.

وبذلك أصبح الطريق مفتوحاً أمام عمر مرموش لاحتلال صدارة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي في مشهد يعكس التحول التدريجي في خريطة النجوم المصريين داخل الكرة الإنجليزية.

محمد صلاح.. نهاية حقبة تاريخية في إنجلترا

ورغم خروجه من قائمة الدوري الإنجليزي فإن أرقام محمد صلاح المالية والرياضية تظل شاهدة على المكانة الاستثنائية التي وصل إليها خلال مسيرته مع ليفربول.

وخلال تسع سنوات في أنفيلد أصبح صلاح أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي وسجل 257 هدفاً خلال 442 مباراة مع ليفربول كما ساهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا إلى جانب العديد من البطولات والجوائز الفردية.

وكان صلاح يتقاضى خلال فترته الأخيرة مع ليفربول راتباً يقدّر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً وفق بيانات الرواتب المنشورة في وقت سابق من 2026 ليحتل مكانة متقدمة للغاية بين أصحاب أعلى الرواتب في البطولة.

لكن مع انتقاله إلى تركيا أصبح عمر مرموش هو الاسم المصري والأفريقي صاحب أعلى راتب داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

القائمة الكاملة لأعلى 10 لاعبين أفارقة أجراً

وبحسب القائمة التي نشرها موقع "أفريكا فوت" جاء ترتيب أعلى اللاعبين الأفارقة أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

عمر مرموش – مانشستر سيتي: 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي: 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

محمد قدوس – توتنهام هوتسبير: 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

برايان مبويمو – مانشستر يونايتد: 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

يوان ويسا – نيوكاسل يونايتد: 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ريان آيت نوري – مانشستر سيتي: 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

نيكولاس جاكسون – تشيلسي: 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

أليكس إيوبي – فولهام: 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

شيخ دوكوري – كريستال بالاس: 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

باب سار – توتنهام هوتسبير: 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

مرموش يتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه

اللافت في قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجراً هو الفارق الكبير بين عمر مرموش وأقرب منافسيه فبينما يحصل مهاجم مانشستر سيتي على 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً يأتي الثلاثي أنطوان سيمينيو ومحمد قدوس وبرايان مبويمو في المركز الثاني براتب يبلغ 150 ألف جنيه إسترليني لكل لاعب.

وبذلك يتفوق مرموش على أقرب منافسيه بفارق 145 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً أي ما يعادل نحو 7.54 مليون جنيه إسترليني سنوياً وفق الأرقام التقديرية الواردة في القائمة.

وهذا الفارق يوضح حجم العقد الذي حصل عليه اللاعب المصري مع مانشستر سيتي خاصة أن راتبه يجعله أيضاً ضمن قائمة أصحاب الرواتب المرتفعة في البطولة بشكل عام وليس فقط بين اللاعبين الأفارقة.

وتضع تقديرات أخرى مرموش بالفعل ضمن أعلى أصحاب الرواتب في الدوري الإنجليزي إذ تشير بيانات منشورة في فبراير 2026 إلى حصوله على 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً ليأتي ضمن المراكز الأولى في سلم رواتب المسابقة.