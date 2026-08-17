قافلة "زاد العزة" الـ258 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن شاحنات المساعدات الإنسانية تواصل التدفق من مصر إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى دفع قافلة جديدة من «زاد العزة» باتجاه منفذ كرم أبو سالم، ضمن الجهود المصرية لتخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح إبراهيم أن القافلة تضم مواد غذائية وخيامًا ومستلزمات طبية وأدوية، إلى جانب الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع، لافتًا إلى استمرار تجهيز المساعدات المصرية والأممية والعربية وإرسالها إلى جنوب غزة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض عراقيل على دخول المساعدات، أبرزها إبطاء إجراءات التدقيق والمراجعة في منفذ كرم أبو سالم، ما يؤدي إلى تباطؤ حركة الشاحنات، مؤكدًا استمرار مصر في استقبال المساعدات عبر ميناء ومطار العريش وتجهيزها وإرسالها إلى القطاع.