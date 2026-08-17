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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التليفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف تل الأحمر بريف القنيطرة

اختراقات الاحتلال المتكررة في سوريا
اختراقات الاحتلال المتكررة في سوريا
محمد على

أفاد التلفزيون السوري بقيام قوات الاحتلال بخرق جديد في البلاد في أفعال متكررة تخالف وتنتهك القانون الدولي.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قصف بالمدفعية تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة.

وسبق، وتوغلت قوات إسرائيلية فجر اليوم الإثنين في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت أربعة شبان، بينهم ثلاثة أشقاء، وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية وعدد كبير من الجنود دخلت القرية، ترافقها مروحية وطائرات مسيّرة حلّقت في أجواء المنطقة.

توغل جديد في ريف درعا

وتقدمت القوات داخل القرية وصولًا إلى ساحة الجامع، حيث داهمت عددًا من المنازل واعتقلت أربعة شبان، قبل أن تنسحب من المنطقة لاحقًا. كما أطلق عناصر القوة النار خلال عملية التوغل، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

ويأتي التوغل في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من ريف درعا الغربي وحوض اليرموك.

وكانت قناة "الإخبارية السورية" أفادت في وقت سابق بأن القوات الإسرائيلية توغلت بنحو 10 آليات في عابدين، واختطفت عددًا من الشبان، من دون أن تورد حينها تفاصيل إضافية بشأن العملية.

وذكرت القناة لاحقًا أنه جرى الإفراج عن شابين من أصل الأربعة الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال العملية.


وتأتي العملية الجديدة في ظل توغلات إسرائيلية متكررة في مناطق جنوب سوريا، ولا سيما في ريفي درعا والقنيطرة.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد وثقت في 28 يونيو توغل قوة إسرائيلية في قرية عابدين، مؤلفة من خمس آليات عسكرية، وإقامتها حاجزين على الطريق المؤدي إلى قرية جملة، مع تفتيش المارة ومنع المدنيين من مغادرة عابدين باتجاه جملة.

كما وثقت في مارس توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من سبع سيارات في قريتي عابدين والعارضة بمنطقة حوض اليرموك، حيث فتشت منزلين وأقامت حاجزًا لفترة قصيرة قبل انسحابها.

بدوره، وثق تلفزيون سوريا في يوليو توغلات وقصفًا إسرائيليًا في منطقة حوض اليرموك، مشيرًا إلى نزوح عشرات العائلات من عابدين بصورة مؤقتة خلال إحدى جولات التصعيد.

وأشارت في وقت سابق أيضًا إلى استمرار التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما رافقها من مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي.

الاحتلال الإسرائيلي قصف تل الأحمر الشرقي قوات إسرائيلية قرية عابدين حوض اليرموك

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