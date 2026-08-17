بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 79.34 نقطة بما نسبته 0.90% ليصل إلى مستوى 8762.37 نقطة، إذ جرى تداول نحو 330 مليون سهم عبر 23 ألفا و266 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 89.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 93.35 نقطة بما نسبته 1.05% ليصل إلى مستوى 8775.96 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 206 ملايين سهم من خلال 13 ألفا و582 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 40.8 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 80.47 نقطة بما نسبته 0.87% ليصل إلى مستوى 9214.28 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 124 مليون سهم عبر 9684 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 48.9 مليون دينار كويتي.