قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير الصومال بالقاهرة: الأزهر منارة للعلم والاعتدال وشريك أساسي لبلادنا
وداعًا للموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس حتى نهاية الأسبوع
جندي احتياط إسرائيلي ينهي حياته بعد القتال في غزة.. والجيش يربط وفاته بالخدمة العسكرية
وول ستريت جورنال: خطة سرية لإيران لتوسيع نطاق الحرب وإشعال الخليج وباب المندب
القبض على 7 سيدات تشاجرن بسبب تقسيمة غنيمة التسول بقنا
وزير العدل: افتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز والدفع بعدد إضافي من السيارات المتنقلة
بيسرقوا بعض .. اتهامات جديدة تهز أوساط الإخوان الهاربين في تركيا
التليفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف تل الأحمر بريف القنيطرة
أرغب في عمل توكيل.. وزير العدل: افتتاح فرعين جديدين للتوثيق عن بُعد في سوهاج والمنيا
مسؤول صيني: 11.800 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر في النصف الأول من عام 2026
وزير العدل: تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة
المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على تراجع مؤشراتها

بورصه الكويت
بورصه الكويت
أ ش أ

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 79.34 نقطة بما نسبته 0.90% ليصل إلى مستوى 8762.37 نقطة، إذ جرى تداول نحو 330 مليون سهم عبر 23 ألفا و266 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 89.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 93.35 نقطة بما نسبته 1.05% ليصل إلى مستوى 8775.96 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 206 ملايين سهم من خلال 13 ألفا و582 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 40.8 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 80.47 نقطة بما نسبته 0.87% ليصل إلى مستوى 9214.28 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 124 مليون سهم عبر 9684 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 48.9 مليون دينار كويتي.

بورصة الكويت أنهت تعاملاتها تراجع مؤشراتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

موجه حر جديده في بريطانيا

بريطانيا تستعد لموجة حر سادسة الشهر المقبل مع بداية متأخرة للخريف

بورصه الكويت

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على تراجع مؤشراتها

وزير الدولة اليمني

وزير يمني يؤكد أهمية الدعم الدولي لجهود ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة اعتداءات "الحوثيين"

بالصور

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فرصة للشراء والتخزين.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

بقوام ممشوق.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد