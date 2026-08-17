وزير يمني يؤكد أهمية الدعم الدولي لجهود ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة اعتداءات "الحوثيين"

أكد وزير الدولة اليمني محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، اليوم /الاثنين/ أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في عدن، ومواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الأمنية في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في عدن، والاعتداءات المستمرة التي تنفذها مليشيا "الحوثي" على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
واستعرض الجانبان؛ وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التداعيات الأمنية والاقتصادية لهذه لاعتداءات الحوثيين، وما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة، وانعكاساتها على الأوضاع في المنطقة.
كما استعرضا جهود تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.