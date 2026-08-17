فرنسا: إصابة عسكريين اثنين في حادث لطائرة تدريب تابعة للقوات الجوية جنوب البلاد

علنت وزارة الجيوش وقدامى المحاربين الفرنسية، اليوم /الاثنين/ إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة إثر حادث جوي لطائرة تدريب تابعة للقوات الجوية والفضائية في مدينة سالون-دي-بروفانس بمقاطعة بوش دو رون جنوب فرنسا.
وقالت الوزارة -في بيان- إن الحادث وقع صباح اليوم نحو الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي، لطائرة تدريب خفيفة من طراز «سيروس SR-20» تابعة للقاعدة الجوية 701 في سالون-دي-بروفانس، أثناء قيامها برحلة تدريبية.
وأضافت أن أفراد الطاقم العسكريين، وهما مدرب وطالب طيران، أصيبا بجروح طفيفة وتمكنا من إطلاق إنذار، مشيرة إلى أن الطاقم نجح في تجنب المناطق السكنية، ولم يسفر الحادث عن وقوع أضرار لدى أطراف أخرى.
وتوجهت فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء التابعون للقوات الجوية والفضائية، إلى جانب رجال الإطفاء التابعين لجهاز الإطفاء والإنقاذ بالمقاطعة، سريعًا إلى موقع الحادث.
وأوضحت الوزارة أن أفراد الطاقم كانوا في حالة وعي وتلقوا على الفور الرعاية الطبية من الفرق المختصة بالقاعدة الجوية، مشيرة إلى أن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق في حوادث سلامة الطيران الحكومي سيحدد أسباب الحادث، لافتة إلى فتح تحقيق آخر عهد به إلى قسم الأبحاث التابع لدرك القوات الجوية والفضائية.
وبينت الوزارة أن طائرة «سيروس SR-20» مخصصة للتدريب الأولي للطيارين، بما يشمل تعلم قيادة الطائرات وأساسيات الطيران، ومتمركزة في القاعدة الجوية 701 في سالون-دي-بروفانس، ضمن مدرسة القوات الجوية والفضائية.
وذكرت أن الطائرة يشغلها مركز التدريب الجوي العسكري الأولي، الذي يتولى التدريب الأولي لجميع أفراد الأطقم الجوية في القوات الجوية والفضائية، من خلال تقديم تدريب نظري وعملي.