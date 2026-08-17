المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك: هدفنا تخريج ممثل شامل والمسرح هو أبو الفنون ويصنع الموهبة

قال المخرج أحمد طه، المدير الفني لمشروع «ابدأ حلمك»، إن المشروع اختتم رحلة تدريبية استمرت عامًا كاملًا مع شباب محافظة الإسماعيلية، بهدف تأهيلهم في مختلف فنون المسرح وصناعة «الممثل الشامل» القادر على التعامل مع عناصر العمل الفني المتنوعة.

وأوضح طه، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن نتائج التدريب بدأت تظهر خلال مهرجان نوادي المسرح الأخير، حيث حقق المشاركون تقدمًا ملحوظًا، وحصدوا أكثر من جائزة، مشيرًا إلى أن حفل تخرج الدفعة سيقام بحضور قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف أن الممثل المسرحي يحتاج إلى الإلمام بالأداء وفنون الحركة والصوت والموسيقى والأزياء والإكسسوارات، مؤكدًا أن المسرح لم يعد مجرد هواية، بل أصبح علمًا متكاملًا، وأن التدريب المستمر يسهم في بناء فنان متكامل يستفيد من مهاراته في المسرح والدراما والسينما.