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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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الدولار وصل كام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الأثنين 17 أغسطس، وسعر الدولار الآن وسعر الريال السعودي والدينار الكويتي، في جميع البنوك والتعاملات المصرفية الصباحية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.15  جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.


سعر اليورو في البنك المركزي المصري


 سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 57.85 جنيه للشراء، و58.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 57.86 جنيه للشراء، و58.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 58.06 جنيه للشراء، و58.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 58.06 جنيه للشراء، و58.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 58.08 جنيه للشراء، و58.31 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.33 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي في بنك مصر
 
بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.33 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 
الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.36 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 
بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.37 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 
سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.33 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي في بنك البركة
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.32 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري


سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.66 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 158.76 جنيه للشراء، و163.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 159.36 جنيه للشراء، و163.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 160.64 جنيه للشراء، و163.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 159.42 جنيه للشراء، و163.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 158.98 جنيه للشراء، و163.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم اسعار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي

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