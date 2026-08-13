أسعار الدولار اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. استقرار في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 13 أغسطس 2026، خلال مستهل التعاملات في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال تعاملات أمس، الأربعاء.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي الدولي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 50.17 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، كما سجل في المصرف المتحد وأبوظبي الأول مصر المستوى نفسه عند 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

وسجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التنمية الصناعية 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك نكست وبنك فيصل الإسلامي المستوى نفسه عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي نحو 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع، كما بلغ في البنك العقاري المصري العربي 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

وسجل الدولار في كريدي أجريكول نحو 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

وتأتي تحركات الدولار في البنوك المصرية ضمن متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفقًا لآليات التسعير وحركة السوق.