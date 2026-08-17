اختناق عاملين وإصابة 3 أثناء تطهير غرفة صرف صحي بأطفيح

لقي عاملان مصرعهما اختناقا، فيما أصيب 3 آخرون، أثناء مشاركتهم في أعمال تطهير غرفة صرف صحي بقرية القبابات التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بوقوع حادث داخل إحدى غرف الصرف الصحي بقرية القبابات، وسقوط عدد من العمال أثناء تنفيذ أعمال التطهير.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن عاملين تعرضا للاختناق داخل غرفة الصرف الصحي، وفارقا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، بينما أصيب 3 آخرون أثناء الواقعة.

وجرى التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم نقل جثماني المتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.