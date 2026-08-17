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15 محاميًا يتطوعون للدفاع عن المتهم في جريمة الشرف بسوهاج.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

15 محاميًا يتطوعون للدفاع عن المتهم في جريمة الشرف بسوهاج.. تفاصيل

المتهم
المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

تطوع 15 محاميًا للدفاع عن المتهم بقتل زوجته وشابين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«مذبـــ.حة الشوش»، التي شهدتها منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الأهالي خلال الأيام الماضية.

تأتي خطوة تطوع فريق الدفاع بالتزامن مع استمرار جهات التحقيق في استكمال إجراءاتها بشأن الواقعة، التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم زوجة المتهم وشابين، عقب سلسلة من الخلافات والمواجهات التي بدأت، وفقًا لأقوال المتهم.

فيديوهات ومساومات مالية أشعلت الأزمة

وحسب ما ورد في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، بدأت الأزمة بعدما تلقى مقاطع فيديو لزوجته برفقة أحد الأشخاص، مشيرًا إلى أن تلك المقاطع كانت سببًا في عودته من ليبيا إلى مصر، بعدما كان يعمل هناك لتوفير نفقات أسرته.

وتضمنت أقوال زوج المجني عليها أن مقاطع الفيديو أُرسلت إليه من حسابات وهمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأن مرسليها حاولوا مساومته ماليًا وهددوه بنشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات المقاطع ومصدرها، وما إذا كانت لها علاقة مباشرة بتطور الخلافات التي سبقت الجريمة.

من مشادة داخل المنزل إلى مقتل 3 أشخاص

ووفقًا لأقوال المتهم، عاد إلى مصر بعد علمه بما حدث، ووقعت مواجهة مع أحد الأشخاص الذين اتهمهم بالتورط في الأزمة، قبل أن يتوجه إلى منزله، حيث نشبت مشادة بينه وبين زوجته انتهت بمقتلها.

وحسب التحقيقات، لم تتوقف الواقعة عند ذلك، إذ توجه المتهم عقبها إلى ورشة يعمل بها شابان، ووقعت مواجهة انتهت بمقتلهما، لتسفر الأحداث في النهاية عن مصرع 3 أشخاص.

شقيق المتهم:" صحيت على صوت عالي ومكنتش أعرف حاجة"

وفي تطور آخر للقضية، جاءت أقوال شقيق المتهم، باعتباره المتهم الثاني، لتكشف رواية مختلفة بشأن علمه بالجريمة، حيث قال إنه كان نائمًا داخل مسكنه، قبل أن يستيقظ على صوت مرتفع، وظن أن هناك مشاجرة بين شقيقه وزوجته.

وأضاف أنه شاهد شقيقه بعد ذلك، إلا أنه لم يلاحظ عليه أي تصرفات غير طبيعية، مؤكدًا أنه لم يعلم بحقيقة ما حدث إلا بعد ظهور أمر الجثث الثلاث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت من ضبط المتهم وشقيقه، فيما قررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحريات وفحص الأدلة وسماع أقوال الشهود.

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