وزير الأوقاف يلتقي المشرفات من الواعظات عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة العمل الدعوي

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الخميس 1 من أكتوبر 2026، لقاءً مع مشرفات الواعظات بالمديريات الإقليمية، عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، لمتابعة العمل الدعوي، ومناقشة آليات تنظيمه وتنسيقه، وتعزيز التواصل المستمر بين الوزارة والمديريات، بما يسهم في توحيد مسارات العمل الدعوي، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مزيد من الانضباط في تنفيذ المهام والبرامج الدعوية والمجتمعية على مستوى الجمهورية.



حضر اللقاء الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتورة فاطمة عنتر - مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، والدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور إبراهيم المرشدي - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة.

تطوير آليات العمل الميداني

وتناول اللقاء سبل تطوير آليات العمل الميداني للواعظات، وتعزيز التنسيق بين المشرفات والواعظات بمختلف المديريات، ومتابعة سير العمل والوقوف على أبرز الملاحظات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ البرامج الدعوية، والعمل على تذليلها، بما يحقق أهداف الوزارة في نشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ الفهم المستنير، وتعزيز الحضور الدعوي الفاعل بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به مشرفات الواعظات في المتابعة والتنسيق والتنظيم، ونقل التوجيهات ومتابعة تنفيذها، والتواصل المستمر مع الواعظات، بما يضمن تكامل الجهود وحسن أداء المهام، ويعزز أثر الواعظات في خدمة المجتمع ونشر الوعي الديني الرشيد بين السيدات والفتيات.

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالدور المحوري للواعظات في خدمة الدعوة ونشر الوعي المستنير، وحرصها على المتابعة المباشرة والتواصل المستمر مع مشرفات الواعظات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الدعوي، وتحقيق مزيد من الانضباط والتكامل في تنفيذ البرامج والأنشطة الدعوية والمجتمعية.

ويُعد هذا اللقاء امتدادًا للقاء وزير الأوقاف بواعظات الوزارة من مختلف المحافظات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، والذي أعلن خلاله عقد لقاء ربع سنوي لمتابعة العمل الدعوي والاستماع إلى الرؤى والمقترحات، كما وجّه بأن تتولى في كل محافظة واعظتان مهام الإشراف والتنسيق لعمل بقية الواعظات، بما يسهم في تنظيم العمل الدعوي داخل المحافظة وتعزيز فاعليته.

وتتزامن هذه الجهود مع مواصلة وزارة الأوقاف برامج التأهيل العلمي والتدريبي للواعظات، والعمل على تطوير قدراتهن العلمية والدعوية، بما يعزز كفاءتهن في أداء رسالتهن، ويدعم جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي، وخدمة المجتمع.