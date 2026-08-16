غدًا.. انطلاق المرحلة السابعة من «مسرح المواجهة والتجوال».. فعاليات ثقافية وفنية تصل إلى 60 قرية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات المرحلة السابعة من مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» غدًا الاثنين، بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص وعزبة سلطان بمركز المنيا، ضمن برنامج المواطنة، وفي إطار خطة ثقافية وفنية تستهدف الوصول بالمنتج الإبداعي إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، ونشر الوعي والثقافة المستنيرة، والارتقاء بالذوق العام، وتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضح المحافظ أن فعاليات المشروع تُنفذ خلال الفترة من أغسطس 2026 وحتى يونيو 2027، وتستهدف الوصول إلى 60 قرية من قرى المواطنة، بواقع قريتين أسبوعيًا، من خلال فعاليات تُنظم يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، بما يتيح وصول الأنشطة الثقافية والفنية إلى المواطنين في مواقعهم.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان ونشر الوعي الثقافي وتعزيز روح الانتماء الوطني، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الخدمات والمنتجات الثقافية والفنية لمختلف فئات المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج الفعاليات يتضمن عروضًا مسرحية هادفة، ومعارض للفنون التشكيلية، وعروضًا للفنون الشعبية والتراثية، إلى جانب معارض للكتاب وتوزيع الكتب بالمجان تشجيعًا على القراءة، فضلًا عن معارض للحرف اليدوية وورش تدريبية للحفاظ على التراث ودعم الصناعات والحرف التقليدية.

وأضاف محافظ المنيا أن فعاليات المشروع لا تقتصر على قرى المواطنة، وإنما تمتد إلى مسارح قصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات ودور رعاية المسنين والأيتام، بما يضمن إتاحة المنتج الثقافي والفني لأكبر شريحة ممكنة من أبناء المحافظة.

فرق فنية

وفي إطار البرنامج التنفيذي للمشروع، تستقبل المنيا عددًا من العروض والفرق الفنية، من بينها عرض «سنوحي» خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2026، يليه عرض «السمسمية» خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر 2026، ثم عرض «توتة توتة» خلال الفترة من 19 إلى 26 يناير 2027.

