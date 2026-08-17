6 سبتمبر.. موعد أول مباراة لـ بيراميدز فى دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على جوماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ64 من البطولة القارية.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب على استاد نيايو الوطني في مدينة نيروبي عاصمة كينيا، في حين ستقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 11 أو 12 أو 13 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا، بعد غدٍ الثلاثاء؛ لتقديم مديره الفني الجديد رولاني موكوينا لوسائل الإعلام المختلفة.

ويقام المؤتمر الصحفي في الثالثة من عصر الثلاثاء، في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، بحضور المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وجميع أفراد الجهاز الفني لفريق الكرة، وعدد من نجوم الفريق.

ويلي المؤتمر الصحفي، بدء تدريب الفريق، الذي ينطلق في الخامسة مساء، أمام وسائل الإعلام، لمدة 15 دقيقة؛ للتصوير.