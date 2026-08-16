صفقة جديدة.. بيراميدز يضم خالد عوض من طلائع الجيش

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن إتمام نادي بيراميدز اتفاقه مع خالد عوض، لاعب طلائع الجيش، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح عبد الجواد أن بيراميدز نجح في الحصول على توقيع اللاعب، ليواصل النادي تدعيم صفوفه بصفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وأعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الوسط أحمد عبد القادر قادما من صفوف نادي الكرمة العراقي ليكون أحد الصفقات الجديدة في الموسم الجديد.

ونجح مدير التعاقدات بالنادي فى الحصول علي توقيع اللاعب احمد عبد القادر قبل ساعات من إغلاق باب القيد المحلي.

وأحمد عبد القادر من مواليد 23 مايو من عام 1999 حيث يبلغ من العمر 27 عاما، وبدأ مشواره في ناشئي النادي الأهلي، ولعب في صفوف سبارتا براج التشيكي، والأهلي وسموحة، ونادي قطر، وأخيرا الكرمة العراقي.

