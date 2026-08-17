وفاة والد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز بعد صراع مع المرض

أعلن نادي بيراميدز عبر حسابه وفاة والد هاني سعيد المدير الرياضي للفريق السماوي بعد صراع مع المرض.

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي نعيا جاء على النحو التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية ودخل على إثرها إحدى المستشفيات قبل أن ينتقل إلى جوار ربه،

ونعى مجلس إدارة نادي بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وجميع العاملين، والد الكابتن هاني سعيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.