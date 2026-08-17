مسؤول صيني: 11.800 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر في النصف الأول من عام 2026

أكد نائب مدير عام إدارة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الصينية تشانغ هوي أهمية فعالية "التصدير إلي الصين" في مصر والتي تعتبر المحطة الأولي ضمن سلسلة من الفعاليات في الدول الإفريقية، موضحا أن مصر أول دولة إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية
وقال تشانغ هوي -في كلمته خلال فعالية" التصدير إلي الصين"، اليوم /الاثنين/- إن العلاقات بين البلدين وصلت إلي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك تحت القيادة الاستراتيجية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج والتي تشهد تطورات إيجابية في مختلف المجالات.
وأوضح أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت 800ر 11 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة تقدر بنحو 23% علي أساس سنوي، مشددا علي أهمية العمل من أجل تحقيق توازن في التجارة بين البلدين.
وأضاف أن هذه الفعالية تعد فرصة للتواصل بين الشركات المصرية والصينية، والعمل علي توسيع الانفتاح واسع النطاق وتعزيز التعاون والاستفادة من ثمار التنمية مع الشركاء، مشيرا إلي أن هذه الفعالية تعد منصة نحو تصدير المنتجات إلي السوق الصيني.
ولفت نائب مدير عام إدارة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الصينية، إلى أن بلاده أعلنت في مايو الماضي عن منح الإعفاء الجمركي لمنتجات الدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية والدفع في مفاوضات اتفاقية شراكة الاقتصاد والتنمية الشاملة، معربا عن أمله في أن يسمح الإعفاء الجمركي بتصدير المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية المصرية إلى السوق الصيني؛ بما ينتج عنه تعزيز التعاون الاقتصادي ويتيح لمصر فرصة أكبر في السوق الصيني.
وأوضح أن فعالية اليوم تشهد مشاركة 40 رجل أعمال صيني و100 من رجال الأعمال المصريين، متمنيا أن يشكل لقاء اليوم منصة للتعاون والتواصل بين الجانبين.
وأشار إلي دعوة الصين للشركاء المصريين للمشاركة في المعارض الصينية مثل معرض الصين الدولي لاستيراد مما يمنح فرصة للمنتجات المصرية لدخول السوق الصيني.
بدوره قال الوزير المفوض والمستشار التجاري لسفارة الصين بالقاهرة، تشاو ليو تشينغ، أن مصر والصين تحتفلان هذا العام بمرور 70 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي قامت علي أساس التعايش السلمي والتعاون وأصبحت نموذجا يحتذي به للتعاون بين الدول النامية ونموذجا للتعاون الصيني الإفريقي والصيني العربي لمستقبل المشترك للبشرية.
وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية في أفضل مراحلها في تاريخ علاقاتهما والصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 14 عاما متتالية، مشيرا إلي أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 800، 20 مليار دولار عام 2025 و هذا يعد أكبر المستويات القياسية بينما بلغت التجارة الثنائية خلال النصف الأول من هذا العام 700ر11 مليار دولار.
وأوضح تشاو ليو تشينغ، أن الصين تبنت مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية لـ 53 دولة إفريقية في الأول من مايو الماضي وهذه الخطوة استكمالا لقرار الإعفاء من الرسوم الجمركية لمنتجات الدول الأقل نموا، الصادر في ديسمبر عام 2024، مشيرا إلي أن مصر كانت أول المستفيدين من الإعفاء الجمركي حيث صدرت شحنه 500 طن في مايو الماضي.
وأكد أن العالم يشهد مخاطر متزايدة حول العولمة وتحديات متزايدة نتيجة لإجراءات الحماية لبعض الدول بينما قرر الرئيس الصيني شي جين بينج في هذا التوقيت الذي يشهد عدم الاستقرار التوسع في الانفتاح، وأكد علي عزم بكين علي دفع العولمة الاقتصادية والانفتاح الشامل الذي لن يتغير.
ونوه بأن فعالية اليوم تعد خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتقديم التسهيلات لزيادة الصادرات الزراعية والغذائية المصرية والتشجيع علي مشاركة مصر في المعارض الدولية.
وتابع قائلا إن فعالية اليوم تستهدف التوسع في فتح قنوات الاتصال وزيادة الاستثمارات ودعم التعاون العملي بين البلدين، مؤكدا أهمية دور السفارة التي تعمل كجسر بين المسوولين المصريين والصينين ورجال الأعمال نحو دفع العلاقات إلي مزيد من التطور.