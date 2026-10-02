نائب وزير الخارجية: منتدى "العلمين- إفريقيا" يحول المدينة لبوصلة للتنمية

أكد نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير محمد أبو بكر أن منتدى "العلمين- إفريقيا"، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعلمين الجديدة تحول المدينة الى بوصلة للتنمية وتضعها على خريطة القمم العالمية جنباً الى حنب القاهرة وشرم الشيخ والاسكندرية.

وقال ابو بكر - خلال لقاء مع المحررين الدبلوماسيين على هامش منتدى "العلمين - إفريقيا" اليوم الجمعة، - إن المنتدى سيفتتحه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء عشر دول إفريقية غداً السبت، لافتا إلى وجود مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة والشركاء والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والبنوك الإفريقية والدولية.

وأوضح أن قمم العلمين تصب في خانة الجوانب التنموية، مشيرا إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة يعود لكونها نموذج لجهود الدولة المصرية في بناء المدن الجديدة المزدهرة.

واشار إلى أن منتدى العلمين يعد منصة إفريقية تهدف في الأساس إلى الترويج لمصر وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وبعضها البعض.

وأضاف أن مصر تحتل - للعام الرابع على التوالي - المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أنه لابد من وجود خطط أكثر وضوحا ولابد من نقل تجربتها لباقي الدول الإفريقية ووضع تصور للبنية التحتية لأنها تخلق العديد من الفرص.

وأوضح أن منتدى "العلمين - إفريقيا" شهد اليوم مشاركة أكبر عدد من الرسميين وقطاعات الأعمال والبنوك.

وقال نائب وزير الخارجية إنه رغم الطموح الموجود إلا أنه مازال ضعيفا؛ حيث إن حجم التجارة العالمية يبلغ 35 ترليون دولار نصيب افريقيا منها واحد ونص تريليون دولار، مضيفا أن حجم تدفق الاستثمارات العالمية يتراوح ما بين 1.2 تريليون دولار ونصيب إفريقيا 70 مليار فقط.