خبير عسكري: تقليص المناورات مع كوريا الجنوبية قرار متسرع وقد يضر بالمصالح الأمريكية

قال الفريق الركن الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية متسرع، مرجحًا ألا ينعكس سريعًا على أرض الواقع، نظرًا لطبيعة التدريبات التي يجري التخطيط لها قبل فترة طويلة.

وأوضح محمود، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقة بين واشنطن وسيول استراتيجية وعميقة، وتتجاوز التصريحات والمواقف السياسية، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية تمثل حليفًا مهمًا للولايات المتحدة في منطقة مواجهة مباشرة مع الصين، القوة المنافسة لواشنطن.

وأضاف أن تنفيذ القرار، إن أُخذ بجدية، قد يؤثر على برامج المناورات لعام 2027، محذرًا من أن أي تراجع أمريكي قد يمنح كوريا الجنوبية مساحة للتحرك بعيدًا عن واشنطن، خاصة مع وجود تيار سياسي يدعو إلى المصالحة مع كوريا الشمالية والسعي نحو توحيد الكوريتين.