تقارير تكشف تبادل رئيس وزراء بريطانيا رسائل مع شخص انتحل شخصية مدير موظفي البيت الأبيض

أظهرت تقارير رسمية، أن رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنام تبادل رسائل مع شخص انتحل شخصية رئيسة موظفي البيت الأبيض.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن بيرنام تواصل مع شخص ادعى أنه شخصية رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وذلك قبل ظهور مخاوف بشأن الواقعة.

ولم يتم تبادل رسائل ذات أهمية، وتم إبلاغ السلطات المعنية على الفور بوجود نشاط مشتبه به.

وكانت السفارة البريطانية في واشنطن قلقة للغاية لدرجة أنها تواصلت مع البيت الأبيض، حسبما ذكر موقع بلاي بوك، الذي كان أول من نشر عن الواقعة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية " لا نريد التعليق على مسائل الأمن القومي".