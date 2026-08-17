كمبوديا وأوروبا تعززان شراكتهما لتطوير الزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي

بحثت كمبوديا و الاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة و الأمن الغذائي و حماية التنوع البيولوجي و تطوير التجارة الزراعية، وذلك خلال بعثة مشتركة رفيعة المستوى زارت عددًا من الأقاليم الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأكدت البعثة، التي ضمت مسؤولين من كمبوديا وسفراء وممثلين عن دول أوروبية ومؤسسات دولية، أهمية توسيع الاستثمارات في سلاسل القيمة الزراعية ودعم المجتمعات الريفية وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وشملت الزيارة أقاليم تبونج خموم وكراكيه وستونج ترينج، حيث اطلع الوفد على مشروعات تستهدف تطوير أساليب الزراعة الذكية مناخيًا وربط المزارعين بالأسواق وتحسين عمليات التصنيع والتعبئة وضمان جودة المنتجات الزراعية، وفقاً لبيان أصدره الاتحاد صباح اليوم الاثنين.

وفي إقليم كراكيه، ركزت البعثة على جهود حماية دلافين نهر الميكونج، بالتوازي مع توفير مصادر دخل مستدامة للسكان المحليين، بينما شملت الزيارة في ستونج ترينج مشروعات لتطوير صناعة الكاجو وتعزيز المجتمعات الزراعية، إلى جانب برامج لتحسين معالجة المنتجات بعد الحصاد وضمان سلامتها وجودتها.

من جهته، قال وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الكمبودي ديث تينا: إن بلاده تعمل على تحويل الزراعة من الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج التجاري من خلال تنظيم المزارعين وربطهم بالمصانع والأسواق، مؤكدًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين يسهم في رفع معايير سلامة الغذاء و الاستدامة و القدرة التنافسية لمحاصيل رئيسية مثل الكاجو والفلفل.

بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى كمبوديا إيجور دريسمانس، أن استراتيجية البوابة العالمية، التابعة للاتحاد الأوروبي تدعم تطوير الخبرات الفنية وأنظمة سلامة الغذاء والتصنيع، بما يساعد الشركات الزراعية الكمبودية على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة وفتح أسواق تصديرية جديدة، خصوصًا في أوروبا.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود كمبوديا و الاتحاد الأوروبي لتعزيز سلاسل الإمداد الزراعية المستدامة ودعم مشاركة القطاع الخاص ورفع قدرة المزارعين والشركات المحلية على الوصول إلى أسواق إقليمية وأوروبية ذات قيمة أعلى، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.