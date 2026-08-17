طائرتان مسيرتان تستهدفان مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير أجهزة أمن الإقليم

تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان بالعراق مسرور بارزاني في مدينة أربيل اليوم /الاثنين/، إلى استهداف بواسطة طائرة مسيرة إيرانية.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه تم صباح اليوم، توجيه طائرة مسيرة مفخخة من نوع "حديد-110" من الجانب الإيراني باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان.. كما تم توجيه طائرة آخرى مماثلة استهدفت مقر إقامة مدير أجهزة أمن الإقليم "أژانسی پاراستن" في قضاء بيرمام بمحافظة اربيل، ولم يسفر الهجومان عن وقوع أي خسائر بشرية".