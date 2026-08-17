حبس المتهمين بسرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية من منزل وزير سابق

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس خادمة واثنين آخرين، لاتهامهم بسرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية من داخل منزل وزير سابق بمنطقة المعادي وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تفاصيل القضية

وكشفت التحريات أن المتهمة وهي خادمة ، استعانت باثنين آخرين لتنفيذ واقعة السرقة، حيث تمكنوا من الاستيلاء على قلادة النيل وعدد من المشغولات الذهبية من داخل المنزل كما أن المتهمون عقب الاستيلاء على المسروقات عمدوا إلى تسييح المشغولات الذهبية والقلادة، تمهيدا لبيعها والحصول على قيمتها المالية، ثم تقسيم حصيلة البيع فيما بينهم.





وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض منزل وزير سابق في منطقة المعادي للسرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبدأت في إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين، وتوصلت التحريات إلى تورط الخادمة في الواقعة، بالاشتراك مع شخصين آخرين، بعدما خططوا لسرقة المشغولات الذهبية وقلادة النيل من داخل المنزل.





وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات الأولية، أقروا بارتكاب الواقعة، حيث أرشد المتهمون عن المسروقات التي استولوا عليها، والتي تضمنت قلادة النيل والمشغولات الذهبية، بعد التعامل معها تمهيدا لبيعها وتقسيم قيمتها.





وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.