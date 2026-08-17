فتاة صغيرة تسرق آلاف الجنيهات من محلات تجارية بالمحلة وأمن الغربية يطاردها

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار تكرار وقائع سرقة المغافلة والاستيلاء على آلاف الجنيهات من المحلات التجارية بطول شارع البحر ومنطقة العباسي الجديد الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين لعدم ضبطها .

تفاصيل الواقعة



وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها 7 سنوات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على جهات التحقيق.

فيديوهات توثق وقائع السرقات



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عدد من الفيديوهات لوقائع السرقات وجاء في مقدمتها استغاثة مالكي محل عطارة وسوبر ماركت وآخرين حول تسلل الصغيرة وسرقة الأموال عن طريق اسلوب المغافلة وجمع آلاف الجنيهات.

تحرك أمني عاجل



جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك طالبت ضباط إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الطفلة المتهمة وعرضها على جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.