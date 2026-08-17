طلاق وفلوس.. القبض على طبيب وشقيقي زوجته بعد مشاجرة داخل عيادة بدار السلام

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على طبيب وشقيقي زوجته بعد مشاجرة عنيفة داخل عيادة خاصة بدائرة قسم شرطة دار السلام حول رفضه تطليقها واتهامه بمساومتها مالياً.

تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة داخل عيادة خاصة ووجود مصابين وبالانتقال وتبين وجود طرف أول طبيب جراحة 36 سنة مصاب بكدمة بالوجه، وطرف ثاني مالك شركة مقاولات 37 سنة، مصاب بكدمة باليد اليمنى، وشقيقه 27 سنة مالك شركة مصاب بكدمة بالوجه، ونجل شقيقته 23 سنة طالب.

سبب الخلاف

وبسؤال الأطراف تبين أن المشادة الكلامية نشبت داخل العيادة الخاصة بالطبيب الأول، بسبب خلافات عائلية حول رفضه تطليق شقيقة الثاني والثالث، وهي طبيبة بشرية، وأفاد الطرف الثاني أن الطبيب قام بمساومتهم على مبلغ مالي أو التنازل عن كافة مستحقات الزوجة نظير الموافقة على طلاقها واتهمهم بمحاولة إكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على تطليق شقيقتهم، وهو ما تطور إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي بينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وسماع أقوال باقي الأطراف.