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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 13 سفينة حاويات وبضائع عامه في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11200 طن تشمل :  7500 طن يوريا و 1100 طن جبس و 1300 طن مولاس و 1300 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64687 طن تشمل : 30500 طن ذرة و 2298 طن فول صويا و 1830 طن عدس و 5200 طن خردة و 8568 طن حديد و 15700 طن سكر و 591 طن خشب زان .
 

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 448 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1067 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3146 حاوية مكافئة . 
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 1936 طنًا  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5536 حركة . 
وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 3723 طن تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا - المجر – المغرب - فرنسا – النمسا – التشيك – اسبانيا .

دمياط محافظ دمياط سفن حاويات

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