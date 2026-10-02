تداول 13 سفينة حاويات وبضائع عامه في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11200 طن تشمل : 7500 طن يوريا و 1100 طن جبس و 1300 طن مولاس و 1300 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64687 طن تشمل : 30500 طن ذرة و 2298 طن فول صويا و 1830 طن عدس و 5200 طن خردة و 8568 طن حديد و 15700 طن سكر و 591 طن خشب زان .



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 448 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1067 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3146 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 1936 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5536 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 3723 طن تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا - المجر – المغرب - فرنسا – النمسا – التشيك – اسبانيا .