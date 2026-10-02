تداول 13 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادرته 5 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء تحت الشحن والتفريغ 30 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 13 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع بلغت 11200 طن، تشمل: 7500 طن يوريا و 1100 طن جبس و1300 طن مولاس و1300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع 64687 طنا، تشمل: 30500 طن ذرة و2298 طن فول صويا و1830 طن عدس و5200 طن خردة و8568 طن حديد و15700 طن سكر و591 طن خشب زان.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 448 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد بلغ 1067 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3146 حاوية مكافئة ، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 1936 طنًا ،فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5536 حركة .

وأضاف البيان أنه خلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي؛ بعد أن قامت بتداول 3723 طنا، تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا - المجر – المغرب - فرنسا – النمسا – التشيك – اسبانيا .