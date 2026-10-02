فوز كفر البطيخ في مسابقة أكفأ مدرسة تأسيس عسكري

كرّم الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، فريق مدرسة كفر البطيخ التجارية المشتركة للتأسيس العسكري، وذلك بمناسبة فوز المدرسة في مسابقة " أكفأ مدرسة تأسيس عسكري" ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة ، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط ، تقديرًا لما حققته من أداء متميز وجهود في دعم منظومة التربية العسكرية والانضباط المدرسي.

وشمل التكريم العميد باسم محمود عبد الوهاب جودة، قائد المدرسة، والملازم سعد موسى عثمان، ضابطًا معلمًا، والمساعد رائد عبد الكريم محمد، ضابط صف معلم، والمساعد أحمد فاروق الحاوي، ضابطًا معلمًا، وحسام حسن بكري، مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية، والأستاذ طارق طاهر، مدير المدرسة.

وأشاد محافظ دمياط بما حققته المدرسة من منظومة ناجحة وأداء متميز ، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية لدى الطلاب، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من إدارة المدرسة والقائمين على منظومة التأسيس العسكري.