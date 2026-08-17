كوريا الجنوبية تعلن بدء مناورات عسكرية مع أمريكا رغم توجيه ترامب بتقليصها

بدأت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، رغم توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليصها، وذلك في ظل سعي (سول) إلى الاستفادة من هذه التدريبات لتسريع الجهود الرامية لاستعادة السيطرة العملياتية في زمن الحرب من (واشنطن).

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن هذه المناورات السنوية التي يطلق عليها "أولتشي فريدوم شيلد" ستستمر حتى 27 أغسطس الجاري، وتشمل عمليات مشتركة وشاملة في جميع المجالات لتعزيز جاهزية الحليفين وقدراتهما من خلال محاكاة تهديدات واقعية تعكس طبيعة الحرب الحديثة سريعة التغير.

وبدأت هذه المناورات، التي طالما نددت بها كوريا الشمالية ووصفتها بأنها تدريبات استعدادية للحرب، في أعقاب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بتقليص التدريبات العسكرية مع سول في ما يبدو أنه بادرة تصالحية تجاه (بيونج يانج).

وقال ترامب، في منشور على منصته (تروث سوشيال) إن "هذه التدريبات ليست مكلفة فحسب، حيث تدفع الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر من هذه التكاليف (كما هو المعتاد!)، بل إنها ترسل أيضا إشارة غير مناسبة تمامًا وعدائية إلى دولة كانت غير مهددة ومحترمة طالما كان دونالد جيه ترامب رئيسا".

وأضاف "بناءً على علاقتي الطيبة للغاية مع كيم يونج أون، زعيم كوريا الشمالية، فإنني لست سعيدا بكون الولايات المتحدة قد وافقت منذ فترة طويلة، على المشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية".