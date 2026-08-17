نصاب ينشئ صفحة على السوشيال ميديا لبيع الأسلحة البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بإنشائه الصفحة المشار إليها ونشره صور لأسلحة بيضاء "تحصل عليها من الإنترنت" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم ببيع الأسلحة الظاهرة بالصور وعقب تحصله على مبالغ مالية منهم على إحدى المحافظ الإلكترونية يقوم بغلق هاتفه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

